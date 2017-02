Renuncia Jose Serra canciller de Brasil que se reunió con Julio Borges

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, José Serra, presentó su renuncia al presidente Michel Temer y alegó razones de salud, dijo la oficina del mandatario en un comunicado.

Serra, un ex candidato presidencial, dijo que su estado físico no le permite soportar los viajes requeridos por el cargo. No dio detalles, pero agregó que los médicos le indicaron que la recuperación de su salud tomaría cuatro meses.

Serra dijo que volverá al Senado, donde tiene un escaño, y trabajará para sacar adelante la agenda de reformas de Temer destinada a restablecer el crecimiento de la mayor economía de América Latina.

Serra se unió al gabinete en mayo cuando Temer asumió el cargo luego de que la presidenta Dilma Rousseff fue sometida a un juicio político, y rápidamente alejó a Brasil de una política exterior impulsada por la ideología a una centrada en la promoción del comercio.

Serra, de 74 años, quien ha sido dos veces candidato a la presidencia, a menudo es mencionado como un posible aspirante para el 2018, aunque es poco probable que su partido centrista PSDB lo nomine.

Él llegó a la prominencia política como ministro de Salud durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), cuando desafió a la industria de productos farmacéuticos internacionales y permitió que copias genéricas de medicamentos de marca fueran fabricadas en Brasil sin el permiso de la empresa propietaria de la patente.

Información de Reuters