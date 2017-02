Con respecto a la posición fijada por el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, el equipo de Noticias Barquisimeto conversó en exclusiva con la secretaría de la seccional Lara, Lic. Aura Matheus, quien expresó que el comunicado fue producto de una filtración de información, pero ella lo ratifica como primera autoridad del gremio en todo el país.

Para comenzar, la secretaria en Lara del gremio, indicó que a través de un grupo en WhatsApp, intercambian información y se ponen de acuerdo para tomar una decisión referente a los periodistas: “Cualquier decisión la hacemos internamente y luego la difundimos, generalmente se maneja internamente y los agremiados no se enteran“. Aclarando que cada quien puede hacer lo que quiera y si Tinedo Guía quiere ayudar al país por medio de la parte política, el puede hacerlo tranquilamente.

Matheus expresó que los secretarios a través del grupo de WhatsApp le pidieron su posición al Presidente del CNP: “Nosotros le dijimos que el CNP tiene que ser apolítico, debido a que siempre lo están tildando de opositor“. Sin embargo, este no respondió a las preguntas y este lunes decidieron hacer la solicitud a través de una correspondencia interna.

No quieren atacar a Tinedo Guía

Con respecto al comunicado, Matheus dijo que no le están faltando el respeto en ningún momento a Guía: “Ahí no se está insultando a nadie, solamente le dijimos que se acordara del reglamento“. Pero la idea inicial, era que el recibiera el comunicado y no se filtrara.

Existen señalamientos contra el (CNP), una gran cantidad de personas cree que apoyan a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por eso ellos quieren que se aclare esta situación: “Nosotros le pedimos un pronunciamiento interno, no queremos destituirlo, pero es necesario hacer una aclaratoria para preservar la objetividad e imparcialidad“. Añadió Matheus y apuntó que no entendieron las declaraciones que hizo Tinedo Guía en el programa radial de Vladimir Villegas en Unión Radio.

Hay que tener cuidado con las declaraciones

En este sentido, la secretaria del gremio en la entidad larense, ratificó a Tinedo Guía como Presidente: “El fue elegido por voto popular por decirlo así, una cuestión que lo eligió un grupo de agremiados a nivel nacional“. Pero que el debe decidir cuanto tiempo va a dedicarle al (CNP) y cuanto tiempo a la (MUD), por este motivo las declaraciones no pueden mezclarse y deben ser claras.

Por último, confesó que tienen planeado un secretariado general en la primera semana del mes de marzo, para definir lo que van a hacer por esta situación que catalogó como delicada: “A el le duele el país, todos sentimos lo mismo, pero a veces hay cargos que ameritan la toma de una buena decisión” y descartó que exista una división actualmente en el CNP.

Noticias Barquisimeto