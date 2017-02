Este martes en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó con los votos de la bancada de la Unidad, el proyecto de acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de comunicación independientes y a periodistas nacionales e internacionales.

El referido acuerdo contempla los graves hechos ocurridos en contra de los profesionales de la comunicación en el país, tal como el caso de los periodistas de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Tua, quienes fueron detenidos al igual que los corresponsales brasileños que se encontraban en el país, llevando a cabo investigaciones en torno al caso de la empresa constructora ODEBRECHT de Brasil.

Además se acordó rechazar la arbitraria medida de CONATEL ordenada por el Presidente Nicolás Maduro, de sacar del aire a la cadena CNN en Español, así como también la citación del Director del SEBIN, Gustavo González López, y del Director General de CONATEL, Andrés Eloy Méndez, debido a los atropellos a que han sido objeto periodistas nacionales e internacionales.

El proyecto fue presentado por la presidenta de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, diputada Adiana D’Elia (Unidad-Miranda), quien expresó que es un derecho el acceso a la información, pues no solo está consagrado en la Constitución sino en todos los acuerdos internacionales suscritos en esta nación.

Sostuvo que los recientes hechos de violación no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón que mantiene el Gobierno para tratar de ocultar la verdad a los venezolanos. “este patrón comienza con Conatel, como un brazo político del Gobierno”.

Agregó que Conatel, funciona para “amedrentar, perseguir y cercenar” los derechos de comunicación en el país, porque la mayoría de sus miembros han sido militantes activos del PSUV.

“CONATEL tiene entre otras cosas acumulado 56 casos de violaciones a la libertad de expresión y se han registrado 129 acciones de investigación, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en medios tradicionales”, precisó.

D’Elia manifestó que durante la gestión Diosdado Cabello, fue cuando más se actuó en contra de la prensa independiente y más de 32 emisoras de radio fueron cerradas para ese momento.

Así mismo dijo que otra forma de cercenar la comunicación es con el cese de concesiones “cerca de 60 medios han dejado de operar en el país durante los últimos años, a eso se le suma la crisis del papel periódico”.

Se refirió a la Corporación Alfredo Maneiro, expresando que su presidente también es un activista del PSUV y es quien regula el papel periódico para los diferentes medios impresos del Estado “regulando así su línea editorial”.

Por su parte, la diputada Larissa González (Unidad-Delta Amacuro) sentenció que el Gobierno quiere sólo mostrar una cara de la moneda “primero fue RCTV, NTN24 y ahora CNN en español”.

Manifestó que es “muy malo” para el Ejecutivo que el mundo se entere que funcionarios del Gobierno están inmersos en narcotráfico y venta de pasaportes ilegales.

Denunció que los medios del Estado estén al servicio de un partido político, haciendo uso de la manipulación y la maniobra para cerrar los canales, cercenar los medios de comunicación y vender papel periódico sólo a aquellos que pueden controlar.

“La comunicación es una ventaja que tenemos para hacerle ver al mundo las arbitrariedades que se cometen en este país todos los días”.

Aseguró que desde la bancada de la Unidad seguirán luchando para frenar a un Gobierno que quiere tener secuestrada la información. “No vamos a descansar hasta que aquí se respeten las libertades”.

Al respecto el diputado Ángel Medina (Unidad-Bolívar) aseveró que con la frase de “Democratizar el espacio radioeléctrico” a través de esa política, se fue generando poco a poco el cierre de medios, la censura y autocensura.

Afirmó que para este Gobierno que se pretende hegemónico, la comunicación es un factor clave y decisivo en el sostenimiento de la política de “acabar con los pensamientos de los otros”.

Indicó que en los últimos años se han dado la tarea de presionar a medios de comunicación, crear el chantaje de la Corporación Maneiro, crear miles de emisoras que a su juicio no están registradas legalmente “esto porque en los modelos hegemónicos lo más importante es que no se pueda hablar”.

Fustigó que más importante que hablar es impedir que otras voces, ideas, planteamientos y posiciones las conozca el pueblo de Venezuela. “Este es un Gobierno hacedor de mentiras y para el sostenimiento de una mentira se debe callar la verdad”.

Adujo que hay alrededor de 17 periodistas extranjeros no se les ha permitido el acceso al país, además se ha privado la adjudicación de papel periódico a los medios y se ha sacado al canal de noticias CNN de las cableoperadoras venezolanas.

Sin embargo, aseguró que seguirán siendo el escenario político desde la AN para seguir investigando y llegar a la verdad de por qué existe corrupción, por qué existe hambre, inflación y de por qué Venezuela necesita un cambio.

“Debemos utilizar la palabra para elevar la verdad, y trabajar todos los días por un cambio”.

Por último, la diputada Olivia Lozano (Unidad-Bolívar) argumentó que estos hechos están perfectamente planificados y conforman una política de Estado para tener una hegemonía comunicacional que evite que se sepa la verdad.

Resaltó que no han logrado invisibilizar la información, no han podido callar el hambre, no han podido callar la corrupción. “En el mundo entero se habla de la corrupción en Venezuela y que aquí se han coartado los derechos”.

Información de: Nota de Prensa