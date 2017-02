Guaros de Lara culminó su preparación con miras a la segunda fase de Liga de Las Américas, y partirá este miércoles a Monterrey, para buscar entre el 24 y 26 de febrero, un boleto al Final Four de la justa continental.

El equipo viajará este miércoles a la ciudad de Valencia, desde allí partirá hacia Panamá y, desde ese destino emprenderán vuelo a tierras mexicanas.

Los 12 jugadores elegidos por el coach Jorge Arrieta, son: Gregory Echenique, Álex Abreu, José Martínez, Rafael Guevara, Luis Bethelmy, Heissler Guillent, Kenji Urdaneta, Néstor Colmenares, Zach Graham, Elvis Báez, León Rodgers y Lazar Hayward.

El capitán Guillent, brindó un balance de cómo llega el equipo a esta etapa del torneo, luego de semanas de preparación y tres partidos amistosos. Además, de lo complejo de los rivales a enfrentar (Fuerza Regia -México-, Soles de Mexicali -México- y La Unión de Formosa -Argentina-).

“Siento que hemos mejorado como equipo, tenemos mucho más tiempo entrenando, tuvimos varios partidos amistosos y estamos comprometidos con la responsabilidad que tenemos allá. Iremos juego a juego, no será fácil pero podemos hacer el trabajo y pasar al Final Four. Es un cuadrangular bastante difícil, son buenos equipos que tienen bastante tiempo jugando, tienen buena profundidad en sus quintetos, en sus bancos, jugadores que lo hacen muy bien en la pintura, afuera. Son los mejores equipos de Liga de Las Américas 2017 y no será fácil, pero nosotros hemos trabajado bastante duro y sabemos que podemos hacer las cosas bien”.

El base considera un aspecto como clave para cumplir los objetivos en Monterrey. “La concentración será vital, cada juego es más importante que el otro, tenemos que estar concentrados y seguir el plan de juego al pie de la letra, cometer los menos errores posible durante el partido, sin duda la concentración será clave”.

El estadounidense Hayward y el criollo Báez, son la novedad en Guaros para esta fase, respecto al grupo que disputó la primera ronda.

“Lazar (Hayward) se ha compenetrado muy bien, es un jugador que defiende mucho, le gusta jugar en equipo, puede anotar de tres, corre la cancha y, Elvis es un criollo más que suma, estamos bastante contentos con su llegada, sabemos que es un guerrero en el tabloncillo. Estamos positivos, conscientes de que podemos hacer las cosas, así que vamos por los objetivos”, refirió el base crepuscular.

Información de: Nota de Prensa