Víctor Martínez: “El Clásico Mundial es un entrenamiento de primavera”

Cada año que hay un Clásico Mundial de Beisbol surge la misma discusión: La fecha del evento. En el calendario, marzo es el mes donde se ha encontrado un pequeño espacio para poder ver a las mejores naciones del beisbol pelearse por la corona mundial, pero el tiempo electo todavía no logra convencer a algunos peloteros.

Víctor Martínez, integrante del roster de Venezuela, dio una clara opinión. “Seamos honestos, no hay nadie listo para jugar ese torneo (CMB). Es un entrenamiento de primavera. En los entrenamientos de primavera juegas cuatro o cinco entradas, consigue dos o tres turnos al bate y ya está fuera del juego”, expreso el jugador a Detroit News.



“Ellos (los organizadores) van a tener que encontrar un momento diferente para hacer esto. No es justo para los países latinoamericanos. Yo sólo voy a hablar de Venezuela, donde hay tanta pasión por el beisbol”, aseguró Martínez. “Es una situación difícil… No es justo para nuestros fans o nosotros mismos”, agregó.

Para el ambidiestro estar en el terreno representando al país con el mayor esfuerzo cuando el cuerpo no está en toda su capacidad el algo de mucho riesgo.

“Tenemos mucho orgullo. La adrenalina de representar a tu país y ver a los aficionados volverse locos. En el primer CMB, recuerdo a Carlos Zambrano lanzando 95-97 millas por hora en los calentamientos. Nadie está listo tan temprano. Es difícil para encender un interruptor para decir que es un poco pronto”, explicó el designado.

Una solución que asoma el vinotinto es “iniciar los entrenamientos el 1 de febrero” para que los jugadores tengan 6 semanas de trabajo cuando vayan al evento internacional.

Además, la pieza de los Tigres de Detroit alabó a los deportes como el fútbol que no tienen ningún tipo de actividad mientras se juega el Mundial. “Eso es grande. Puedes dar todo para representar a tu país sin restricciones. Nosotros, tenemos una gran cantidad de jugadores que no podemos ir. Y una gran cantidad de jóvenes que tiene que permanecer aquí y tratar de hacer el equipo. Está duro”.

Información de Líder