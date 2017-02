Una campaña en favor de la comunidad LGTBI ha causado revuelo en España. La productora de contenidos Siroko decidió unir al actor porno Nacho Vidal y a la monja dominica Sor Lucía Caram, argentina radicada hace más de 20 años en España. Ambos se conocieron y dialogaron sobre las dificultades de las personas transgénero en la sociedad.

“Durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Nada ni nadie nos puede quitar la libertad interior, de decidir y de hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Hemos tenido suficiente religión para odiarnos, pero no para amarnos”, dijo la monja argentina que ha sido galardonada con el Premio Catalán del año en el 2015.

El actor español contó que su hija es una persona trans, quien nació llamándose ‘Nacho’, pero a los tres años decidió identificarse como una mujer. Vidal reconoció que tuvo temor, no por su decisión sino por lo que podría hacer la sociedad contra ella. Finalmente, decidió respaldarla.

“A los tres años me dijo ¿Porqué me llamas Nacho? Yo no soy Nacho, yo soy una niña. Mi mayor temor era que no sea transexuales porque sé lo duro que es el mundo para ellos. Ahora conozco el mundo de los transexuales desde otro lado”, dijo el actor porno.

La campaña #Invulnerables busca generar igualdad de oportunidades en las personas vulnerables. No solo en la comunidad LGTBI, sino también en los niños que se encuentran en la pobreza.

