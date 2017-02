El candidato presidencial ecuatoriano, Lenín Moreno, prometió que, de ganar las elecciones, construirá 325 mil viviendas para los más pobres del país.

“Nosotros vamos a construir 325 mil viviendas para los más pobres del Ecuador, con eso vamos a generar 136 mil empleos”, expresó el candidato que le dará continuidad a las políticas del presidente Rafael Correa, en entrevista con Telesur.

Destacó que será un presidente que aplique el diálogo para consultar todas las decisiones de Estado, de hecho se plantea tener unos 80 asesores gratuitos, entre los que se cuentan todos los sectores, incluso la oposición y los medios de comunicación.

“Mañana será seguir tendiendo la mano, independientemente de que ganemos, para que trabajemos. Quiero escucharlos a todos, de los sectores laborales, indígenas, empresarios, a todos, para, como presidente, tomar la mejor decisión”, expresó Moreno, que representa el partido del Gobierno, Alianza País.

Manifestó estas elecciones generales se está jugando el futuro de su país, así como el “avance” que ha hecho el Gobierno progresista de Correa. “Me preocupo de los países hermanos, pero fundamentalmente lo que pasa en nuestro país”.

Sobre el caso Venezuela, comentó que la oposición, representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), debe respetar las decisiones de sus habitantes y no acudir .

“Creo que la oposición (venezolana), si es que quiere hacer todo constitucionalmente, deberá acudir no a potencias extranjeras, no a instituciones extranjeras, no a organizaciones no gubernamentales extranjeras, sino a su propio pueblo, que sea el pueblo el que decida los destinos de Venezuela”, expresó.

Caso WikiLeaks. Sin embargo, reconoció que le dará un “jalón de orejas” a Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y del sitio WikiLeaks, por cuanto se ha inmiscuido en las relaciones con otros países vecinos, especialmente con Estados Unidos.

“Vamos a conversar con el señor Assange, que entiendo que es una persona inteligente, que va a entender francamente lo que digo. Decir: ‘Señor Assange, por favor, no intervenga en la política de países amigos, está en una casa que es de Ecuador y hay que respetar a los amigos del Ecuador”, añadió Moreno, quien descartó sacar de la embajada al australiano.

Información: Ultimas Noticias