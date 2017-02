PCV: No aceptará las condiciones impuestas por el CNE

El miembro del buró político del partido comunista de Venezuela (PCV), Carlos Aquino, reiteró que no aceptarán las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la renovación de partidos políticos.

“Nosotros hemos dicho que no nos sometemos a las normas de renovación como están planteadas, porque efectivamente es un artículo, el 25 de la ley de partidos políticos que tiene mucho tiempo pero de manera reciente su propia existencia ha permitido que se le vayan dando un conjunto de interpretaciones que nosotros no aceptamos y no acataremos”.

Aquino dijo que los partidos que integran el Gran Polo Patriótico no se han reunido en lo que va de año por lo que aseguró que cualquier declaración en nombre de la coalición es irresponsable.

Carlos Aquino aseguró que el PCV está dispuesto a asumir las consecuencias de ser posiblemente ilegalizado por no participar en el proceso de renovación. “Hemos dicho también que el CNE deberá asumir las consecuencias políticas e historicas de ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela que está próximo a cumplir sus 86 años de vida”.

Aquino dijo que que el PCV introdujo un recurso el pasado jueves ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad del artículo 25 de la ley partidos políticos.

Información: Noticia al dia