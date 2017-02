Wuilker Fariñez: Mi meta es ser campeón en Venezuela

Los vinotintos sub-20 que clasificaron a Corea del Sur de los “Rojos del Ávila” no quieren perder tiempo. Llegan motivados y con ganas de trasladar su buen momento con la selección para la causa de su club.

“Llegaron livianitos y con ritmo de competencia. Algunos serán convocados y otros no”, expresó Noel Sanvicente.

Para el técnico, la incorporación de los muchachos es importante debido a que (ellos) “le colocan un extra. A uno se le hace el trabajo más complicado para hacer una convocatoria. Es una competencia sana y más aguerrida dentro de la cancha. Estamos claros en que a ellos los vamos a tener poco tiempo, y si es de aprovecharlos en estas pocas semanas que los tendremos habrá que hacerlo”.

Además el técnico del Caracas describió las cualidades que tiene cada uno de los muchachos bajo su concepto: “(Daniel) Saggiomo es un jugador inteligente, (José) Hernández es polifuncional, (Ronaldo) Chacón que con su tamaño, fortaleza y buena pegada es una variante distinta, (Sergio) Córdoba puede jugar por las cuatro zonas de arriba, tanto por la izquierda o por la derecha, mediapunta y punta. Cada uno tiene grandes fortalezas, porque ni hablar del arquero (Faríñez) que ya viene jugando todos los partidos desde el año pasado”.

Quiere jugar ya

Wuilker Faríñez no quiso pasar mucho tiempo lejos del arco. Para el mejor arquero del pasado Su-damericano Sub-20 “lo mejor era llegar, entrenar y jugar con mi equipo. Si se me da la oportunidad espero que Dios me dé la fuerza para hacerlo bien y aportar mucho para mi equipo”, expresó con respecto al juego del lunes ante Zamora.

Faríñez, quien el pasado miércoles cumplió 19 años, afirmó que su objetivo es seguir “respondiendo el trabajo con el club para responderle también a la hinchada. Mi meta es ser campeón y Dios quiera se me dé en este nuevo ciclo”.

Información de Meridiano