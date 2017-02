A pesar que el gobierno nacional hizo recientemente una dotación de medicamentos e insumos al Hospital Central de Barquisimeto, familiares de los pacientes que se encuentran recluidos en este centro asistencial siguen pasando penurias para que su pariente sean atendidos.

Magaly Vásquez contó al equipo reporteril de Noticias Barquisimeto que su esposo Deivis Álvarez fue internado la noche de este viernes con una apendicitis y hasta el medio día del sábado no había sido operado “Estas son horas que no lo han operado por falta de insumos, a duras penas tenemos la plata pero no se consiguen en las farmacias”.

Al tiempo que afirmó que el médico le dijo que hasta no tener todo lo requerido no pueden realizarle la intervención a su familiar; la cual es una emergencia ya que una apendicitis es la inflamación del apéndice, el cual se ubica en el ciego (la porción donde comienza el intestino grueso)

Al ser informada que el Hospital Central Antonio María Pineda había recibido una gran dotación de insumos esta semana por parte del ministerio de Salud; la señora manifestó que a ella le han pedido todos lo insumos “Me han pedido los guantes, las gazas, el kit quirúrgico” y que de haberlos recibido entonces los deben tener guardados o quieren bachaquearlo los médicos.

La esposa del señor de 40 años aseguró que “tiene 2 días sin dormir con el desespero de no poder hacer nada”.

Al ser consultada sobre el trato que le han dado en el principal hospital de centro-occidente señaló que los doctores la han tratado muy bien pero “Es muy horrible tener un familiar allí” exclamó con lagrimas asomándose en sus ojos.

Por último, invitó a la autoridades a que doten el hospital pero sobre todo que ayuden a quienes tienen a parientes recluidos en el principal centro asistencial de centrooccidente.

Información de María L. Martinez

Noticias Barquisimeto