Lilian Tintori ofreció detalles sobre su reunión con el presidente, Donald Trump, en entrevista a Vladimir Villegas, por Unión Radio.

A su juicio, la importancia de su encuentro no recae en una fotografía, sino en lo que se conversó en la misma.

“Él (Trump) me preguntó ¿cómo definía yo a la cabeza del gobierno venezolano? y le dije: es un hombre que tiene al pueblo sufriendo sin comida ni medicinas, a lo que él se mostró impresionado”, relató.

Tintori acotó que les comentó sobre el informe que elaboró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación venezolana, y que lo describe “lo que pasa en el país y la primera razón son los presos políticos y de conciencia; y la segunda es que no se han realizado las elecciones correspondientes”.

La esposa del fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, también sostuvo conversaciones con el subsecretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon.

“Dos días antes me reuní con Shannon, y me dijo el gobierno está mal, está en problemas, y le pregunte: ¿cuál es tu posición de Venezuela y el diálogo?, y me respondió el diálogo fracasó porque el gobierno de Maduro no cumplió. Le cuestioné sobre su postura ante Venezuela y me respondió: la conocerás mañana y al día siguiente ocurrió lo de las saciones al vicepresidente”, detalló.

En cuanto a la ratificación de la condena de López, Tintori aseguró que puede tratarse de una retaliación por lo ocurrido en Washington, “es una orden de arriba”.

Tintori reiteró el llamado a marchar este sábado.

Información de: ÚR