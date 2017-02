Rusia pide no creer en noticias de la CNN

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, ha recomendado no confiar en las informaciones de la CNN y ‘The New York Times’ que afirman que asesores de Donald Trump mantuvieron contacto permanente con funcionarios gubernamentales rusos durante la campaña electoral del entonces candidato republicano, reseñó RT.

“No confiemos en los medios hoy. Se refieren a cinco fuentes no confirmadas. Tal vez, haya alguna información, tal vez alguien haga unas declaraciones abiertamente cuando llegue el momento. Hay que esperar y no confiar en esa información, que no proporciona hechos concretos”, ha explicado Peskov.

El pasado martes ‘The New York Times’ citó a algunos funcionarios actuales y antiguos de EEUU sin revelar sus nombres asegurando que miembros de la campaña presidencial de Trump habían mantenido contactos con representantes de los servicios rusos de Inteligencia.

El mismo diario precisó que los servicios secretos de EEUU interceptaron las comunicaciones de los asesores de Trump en su afán por encontrar pruebas de colusión entre el entonces candidato republicano y Rusia sobre el presunto ‘hackeo’ de los servidores del Partido Demócrata.

La información asevera que no solo miembros de la campaña sino también otros colaboradores de Trump fueron vigilados. El único nombre que se revela es Paul Manafort, quien se vio obligado a renunciar al cargo de director de la campaña luego de que las autoridades ucranianas le acusaran de estar implicado en un caso de corrupción del Gobierno ucraniano anterior. Los investigadores ucranianos desestimaron posteriormente las sospechas.

Las fuentes del periódico no proporcionan ni los nombres de los agentes rusos ni el número de colaboradores de Trump que presuntamente contactaron con ellos, como tampoco ningún otro detalle más.

Por su parte, la CNN presentó una información semejante, citando “funcionarios gubernamentales y del orden público anónimos”.

Información de: ÚN