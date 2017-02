De manera masiva los larenses acudieron este viernes a la jornada especial de vacunación que llevó a cabo la Gobernación de Lara como parte del Plan Lara Saludable que ejecuta la Dirección de Salud, allí se colocaron más de 600 dosis de vacunas entre niños y adultos de manera gratuita.

La Dra. Sonia Rojas coordinadora regional del programa de inmunizaciones y encargada de la jornada explicó que es satisfactoria la toma de conciencia que han asumido los padres y representantes al momento de prevenir enfermedades por medio de la vacunación a tiempo.

“Este viernes recibimos una gran afluencia de personas, dicha estrategia de captación que realizamos en jornadas especiales ha sido muy atractiva para los larenses; sin embargo siempre les recordamos que tenemos a disposición los centros ambulatorios donde también pueden acudir a vacunarse de lunes a viernes”, explicó Rojas.

Desde las 8:00 de la mañana la sede de la Dirección de Salud ubicada en la Avenida Vargas con Av Los Abogados de Barquisimeto se vio repleta de personas de todas las edades que solicitaban la inmunización, la jornada culminó un poco más del mediodía. Se conoció se colocaron dosis de Polio, Pentavalente, Trivalente Viral, Anti Rotavirus, Anti Hepatitis B, Toxoide Tetánico y Anti- Amarilica sin costo alguno.

“Actualmente no contamos con las vacunas Neumococo y Anti-influenza ya que no las hemos recibido como corresponde por parte del Ministerio del Poder Popular Para la Salud, sin embargo eso no es impedimento para que las personas acudan a las jornadas y se coloquen ellos o a sus hijos el resto de las vacunas que les corresponden y que si las hay”, señaló la galena.

Las autoridades recordaron que para las personas interesadas en vacunarse que no pudieron asistir a la jornada, la misma se llevará a cabo cada 15 días (viernes) en la sede del despacho de salud, antes conocido como Sanidad.

Información de: Nota de Prensa