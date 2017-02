Lo Dice Marco Michetti

Libertad de opinar hay en este país, lo que no hay es libertad de oír las opiniones que incomodan a otros, es un mal que se está propagando y que hay que evitar, las noticias especulativas y el idioma usado para entonarlas son determinantes, acá vengo a ejercer la mía:

Christian Bendek, también conocido como “Caribbean King” en una época, es un modelo “Guaro” de corazón y vida, pues aunque nació en Porlamar vivió desde pequeño en Lara , y uno es de donde vive, y el caso es que este joven de 34 años y porte vestal está radicado en Aruba actualmente, comenzó su “carrera” como modelo internacional por casualidad, él no se considera modelo de hecho ya que nunca lo estudio ni deseo serlo, y fue por sus fotos en Instagram que comenzó a ser visto por los usuarios de esta red , aprendiendo así a buscar sus mejores ángulos y poses para sumar muchos “me gusta” , los cuales le hicieron un influenciador hasta llegar a los ojos de la gente de Dolce&Gabbana para su primer desfile en Italia , donde se dieron cita influenciadores en redes y personas de interés, músicos, editores de moda, cantantes, modelos entre otros .Luego en Paris poso para Louis Vuitton en un editorial que salió en Vogue México y para su colección “America’s Cup” del año pasado y también para Dolce&Gabbana un par de veces, no muchos fotógrafos venezolanos lo han tenido frente al obturador, pero si el consagrado Conrado Veliz, los hermanos Morelli , sin duda una historia inspiradora para el mundo de la moda Venezolana y el mundo del internet de la vida que rige ahora. Síguelo en instagram @christianbendek

Cher esa diva maravillosa que tiene añales encantando al mundo con su voz, su vida y vestuarios, realiza desde el 8 de febrero hasta el 25 exclusivos conciertos , estos en el Monte Carlo de Las Vegas , y desde el 17 de Marzo en la capital Washington comenzará su serie de actuaciones en el MGM de esa ciudad quisiera ir y disfrutar de lo que debe ser un manjar para los oídos … vale la pena recordar que Cher es la ganadora del Óscar a la mejor actriz (“Hechizo de luna”), del Emmy (“Cher: The Farewell Tour”), del Globo de Oro (“The Sonny and Cher Comedy Hour”, “Silkwood” y “Hechizo de luna”) y del Grammy (“Believe”), la artista ha logrado numerosos éxitos musicales en las últimas seis décadas (entre 1960 y 2010) además su último disco, el número 25 de su carrera, fue “Closer To The Truth”, su primer trabajo de estudio en los últimos 12 años y que se convirtió en el mayor éxito de su carrera en Estados Unidos, es una de mis más admiradas ídolos.

Adelle con su tema “Hello” cautivo a los Grammy 2017, más de 13.000 especialistas votan para otorgar este premio anglosajón, pero en lo que no atinó fue en su vestuario para la red carpet, ese color verde y el abuso de texturas, geometría y cristales me pareció exagerado para esta rellenita hermosa esa gala, comentario aparte su traje para el homenaje a George Michael, ese negro clásico y los impactantes frescos le dieron ese toque “Glam” a su presencia en el escenario.

Hugo Chávez protagoniza la inspiración de la serie El Comandante, la he visto de a ratos en Youtube, particularmente me llama la atención las forzadas actuaciones de algunos , y lo pintoresca que luce la de él, y me pregunto, quieren hacer un parodia o una versión libre de la vida del ex presidente, pues si es una serie que calca su vida por que no llamar a cada personaje por su nombre incluyendo a quienes apoyaron desde los entes privados al ex golpista en febrero de 1992.Sorprende en el capítulo 9, la manera como sus compañeros, que hoy por hoy son ministros y dirigentes del partido que el fundó, insultarlo con desprecio de manera tajante cuando fueron capturados, será esto verdad o quedo para la imaginación del escritor.

Se Busca la nueva Señorita Centroccidental 2017 para el Miss Venezuela 2917 , así titula la campaña que diseñe para este certamen que asisto en calidad de amigo, profesor, director general y ahora como coordinador del casting final, por ahora, al lado de mi buen amigo Javier Gómez Contreras y su equipo, el llamado es para este martes 21 de febrero a las 5 pm, puntual por favor, en el auditorio Julio Pérez Rojas del moderno nuevo palacio de gobierno en la calle 23 con carrera 25 , requisitos ¿ ser bella, alta y tener claro que pueden ser reinas de belleza.

Te Toco a Ti , un seriado que realiza Venevision plus, donde participan cirujanos, dentistas, vestuaristas, peluqueros , etc, bajo la idea de Ivo Contreras y con la presencia de Osmel Sousa, todo esto moderado por una elegante Sandra Villanueva, no termina de convencer, se ve forzado, frio, distante de toda realidad, el caso de la joven que desea ser Miss , me pregunto, que tiene eso de humano , si el tema es que quieren ayudar personas y hacer crecer a la misma, en que ayuda alimentar la vanidad de esta jovencita ¿ pues he sabido de casos que serán tratados que van más allá de lo superficial. El programa carece de emoción.

La firma de relojes suizos TAG HEUER lanzó una campaña con celebridades y uno de ellos es el colombiano J BALVIN , Y ACA LES MUESTYRO SU MODELO DE RELOJ FAVORITO , MIREN MAS EN LA PAGINA OFICIAL DE LA CASA RELOJERA QUE AHORA TEMBIEN BUSCA SU MERCADO EN IDOLOS DEL REGUETON https://www.tagheuer.com/es/j-balvin

Isabel Pantoja, vestida de negro con sobre cola de lunares diseño de Eduardo Ladrón de Guevara , sentada en una cheslong hojilla en oro, se presentó en su primer concierto, que marca su regreso a los escenarios luego de su presidio, ella sentada allí escoltada por una enorme cortina que emulaba un negro cielo estrellado comenzó la velada , para luego ponerse de pie y así fue subiendo la imponente tela que descubría a la gran orquesta y al escenario repleto de luces , el gran coro y su nombre deslumbrante que se veía desde cualquier lugar del palacio de los deportes en Madrid, y fueron 10 mil personas que aplaudían a rabiar en ese emocionante momento que quedara para la historia , acá este video de un fans que estuvo allí donde se percibe la emoción de todos https://www.youtube.com/watch?v=RYsh-KdQitw

Quien me gustó en la alfombra roja de los Grammy ¿ está difícil , vi mucha moda rock Glam, cada quien se viste a su manera dicen pero creo que tras los atuendos debe haber una producción precisa y quirúrgica, por ejemplo Jennifer López destaca siempre con un impecable arreglo, muy contratante con lo estrafalario y muy exóticos outfit de otras artistas , me da la impresión de que ella exige ser la diva del estilo y quien luzca así como si fuera la dueña de la casa, ella me gusto mucho, es combinación de abertura de pierna que la hace más alta pues dibuja una línea vertical, es escote en diamante que deja ver sus hermosos pechos y la lazada de tu que le dio ese toque Hollywood que solo las artistas pueden usar, Otra más que me encantó fue DAYA en ese traje negro brillante con amplias hombreras y plisada tela que le daba carácter a esa creación , los hombres que me cautivaron con su vestuario y hermosa presencia fueron los Chainsmokers, que clase tiene este par , allí se los muestro.

Nicole “Luli” Moreno es la Reina de Viña del Mar 2017 que comienza este 20 de febrero, 144 votos de los 400 posibles obtuvo esta exuberante mujer que el día de su tradicional “piscinazo” vistió pétalos de rosa que la hicieron ver más sensual y atrevida, ella es personalidad de la televisión chilena y fue postulada por el canal 13 de ese país, allí se las dejo.

“Besas tan bien” es el sencillo de Nelson Arrieta que ya fue lanzado estos dias El lyric video puede ser visto en la página web www.nelsonarrieta.com , se puede descargar / streaming desde cualquier plataforma de música online, además de la descarga para Venezuela, oingalo, es talento venezolano del bueno.

Vogue Paris puso en la tapa a un Transgenero, esto ha revolucionado el mundo de la moda, puesto que ella , que era el, se ve de un estupendo que nada que envidiar a las grandes top del mundo, Francia es el primer mundo, bastantes siglos han pasado por esos ojos nada les sorprende, este hecho pone en la tapa el tema de la discriminación religiosa y social que se autoimponen los homosexuales a mi parecer, yo digo que se ve suprema y que se vendan todas las revistas, allí la tienes se llama Valentina Sampaio y es de Brasil .

El atleta venezolano Raúl Avendaño representará a Venezuela en el Mundial Amateur de Medellín Colombia, el venezolano salió en enero a Estados Unidos para complementar su preparación que inició en Venezuela, y espera lograr más trofeos en la actividad en la que se desempeña desde hace 20 años.

Ya en Colombia Raúl competirá en Medellín en el marco del Mr Olimpia Amateur Suramérica evento de la IFBB con presencia de 193 países del 17 al 20 de febrero, Avendaño representando a Venezuela en el Mr Olimpia Amateur en la categoría de culturismo clásico, la cual le ha exigido al atleta adecuar su físico mediante dietas y ejercicios a un peso cónsono con su estatura de 1,78 para lo cual debe mantener un peso de 83 kilogramos, para la categoría de cuerpos atléticos y elegantes.

Allí Raúl espera obtener el mayor de los laureles en lo que para él representa un reto, ya que antes había competido en categorías que exigían más peso y volumen muscular, en esta ocasión va por lo clásico.

Me llega una invitación al show case del cantante Venezolano Ángel Altuve, quien decidió lanzar formalmente su nuevo producto musical después de 17 años de carrera poniendo a bailar en cada rincón del país donde se presenta. Ahora solista dentro del género ballenato Pop, versionando temas de Carlos Vivas y Fonseca entre muchos, la cita es este 22 de febrero a las 8:00pm en el final de la prolongación de la avenida los leones de Barquisimeto en Burguer Bar.

Así cierro mi paseo por el mundo de la industria del entretenimiento, de la moda y la felicidad , que es mi trabajo y lo que me da de comer , no es por pura vanidad ni hobby , cada trabajo dignifica a quien le da tiempo, disciplina y profesionalismo , espero sus comentarios a marcomichetti@gmail.com