Gianni Versace será interpretado por Edgar Ramirez, en “American Crime Story”

El actor venezolano Édgar Ramírez interpretará al diseñador de moda Gianni Versace en un nuevo capítulo de televisión de la serie “American Crime Story” del canal FX.

Ramírez y Darren Criss son los primeros en firmar oficialmente para protagonizar “Versace: American Crime Story”, de Ryan Murphy, la tercera producción sobre casos policiales famosos en Estados Unidos después de “People V. O.J. Simpson”, dedicada al ex jugador de fútbol americano acusado de asesinar a su esposa, según información de “Variety”.

“Versace” girará en torno al crimen del diseñador Gianni Versace, que murió en las escaleras de su residencia en Miami Beach a manos del asesino en serie Andrew Cunanan, que mató a cinco personas ese año y luego se suicidó, ocho días después de matar a Versace.

Para Ramírez, el proyecto es el más importante para la televisión estadounidense, esto luego de participar en 2016 en la película ‘The Girl on the Train’, con Emily Blunt; ‘Gold’, junto a Matthew McConaughey; y ‘Hands of Ston’e, la película sobre la vida del boxeador panameño Roberto Durán en la que estuvo acompañado por Robert De Niro.

Por el momento se desconoce el resto del reparto. Murphy ya adelantó a “Variety” que pese a los rumores, la cantante Lady Gaga no interpretará a Donatella Versace, hermana de la víctima.

Información: Panorama