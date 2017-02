PDVSA solventó falla en craqueador catalítico en Cardón

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reactivó el miércoles el craqueador catalítico de la refinería Cardón, la segunda más grande del país con capacidad para procesar 310.000 barriles por día (bpd) de crudo, luego de una paralización tras una falla.

“La unidad de craqueo catalítico de la refinería Cardón se encuentra operativa luego de que este miércoles se activara su sistema automatizado debido a ciertas perturbaciones en el ámbito de compresores de la unidad”, dijo la estatal en un comunicado.

“Un equipo multidisciplinario de técnicos e ingenieros se encuentra evaluando las causas de este hecho; el cual no afectó el nivel de corrida de crudo. La refinería continuó sus operaciones de manera confiable”, agregó PDVSA.

Más temprano, un líder sindical y un trabajador dijeron a Reuters que el craqueador se encontraba paralizado desde la madrugada del miércoles.

“Había arrancado el jueves y estaba produciendo 45.000 bpd, después de haber estado detenida varios días. Ahora se volvió a parar”, dijo Iván Freites, cuestionado por PDVSA por su postura crítica.

Según Freites, Cardón estaría produciendo a un ritmo de 100.000 bpd tras la falla, mientras que la refinería vecina de Amuay, la más grande del país, estaría procesando 300.000 bpd, menos de la mitad de su capacidad de 645.000 bpd.

Juntas, Amuay y Cardón conforman el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), uno de los más grandes del mundo.

Un trabajador del CRP, que pidió mantener su nombre en reserva, confirmó la parada del craqueador de Cardón, una unidad que convierte el crudo en productos livianos para exportación.

“Tenía como tres días fallando hasta que ayer (martes) no dio más. Se intentó arrancar esta madrugada (miércoles) pero no se pudo. La única catalítica del país que está funcionando es la de Amuay. Las cosas no están muy bien que digamos”, dijo.

