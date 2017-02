Luis Enrique terminó su intervención en zona mixta con TV3 visiblemente enfadado. Al entrenador del Barça no le gustó el tono de Jordi Grau en sus preguntas, y así se lo hizo saber al periodista en directo después de que le preguntase por los cambios tácticos durante el partido en París.

Según informó Susana Guasch en Mega, el entrenador del Barça tuvo que ser sujetado después por tres personas cuando intentaba revolverse hacia Grau. “La imagen potente se ha producido después cuando ha terminado la entrevista que habéis visto. Han tenido que agarrar a Luis Enrique entre tres porque iba directo otra vez a por Jordi Grau”.” Iba diciendo no me toquéis, no me toquéis, a ver si usas otra vez este tonito cuando ganemos”, contó Guasch. Sin embargo, el propio Grau desmintió después que hubiese sucedido algo más entre bambalinas.

Guasch también informó de que Luis Enrique no quiso hablar para Atresmedia, una de las televisiones con derechos en la Champions.Así fue el calentón de Luis Enrique con Jordi Grau”Se ve que no veis muy bien el partido, porque hemos cambiado de posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro, con más libertad”.”Podíamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. Repito: si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas, ¿eh?”.”No os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad, eh, pero también cuando se gana aceptaría el mismo trato, y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo aquí ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera en las entrevistas cuando ganamos los partidos”.

Información de: Marca