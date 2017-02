El Bloque de la Unidad de la Asamblea Nacional aprobó este martes en Sesión Ordinaria una Comisión Especial de Alto Nivel que investigará las denuncias internacionales contra el vicepresidente Tareck El Aissami.

De igual forma fue aprobada como segunda propuesta, solicitar al gobierno de los Estados Unidos las evidencias que sustentan las denuncias contra el vicepresidente de la República.

Durante la sesión de este martes, los diputados exhortaron a la Fiscalía General de la República para que en el marco de su competencias, abra una investigación por noticias crimines al Vicepresidente, así como declarar la urgencia reglamentaria para que la Comisión Especial en la brevedad posible, presente el informe ante la AN.

La referida Comisión estará conformada por el Primer Vicepresidente Freddy Guevara (Unidad-Miranda) quien la presidirá, los diputados José Luis Pirela (Unidad-Zulia), Eliézer Sirit (Unidad-Falcón), Carlos Prosperi (Unidad-Guárico) Luis Florido (Unidad-Lara), Freddy Paz (Unidad-Zulia), Ismael Gracia (Unidad- Aragua),Maribel Guédez (Unidad-Barinas), Juan Miguel Matheus (Unidad- Carabobo).

Debate

El diputado Ismael García, propuso como primer punto del orden el día, el debate sobre las acusaciones y sanciones que determinó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este lunes, donde acusa al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami de presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

En este sentido, señaló que las acusaciones hacia el vicepresidente deben ser investigadas como país soberano y como Asamblea Nacional electa por el pueblo, ya que se trata de una acusación y no de una presunción.

“Por primera vez el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, condena al vicepresidente de la República de Venezuela, como un capo o jefe de narcotráfico, eso no es cualquier cosa”.

El diputado aseveró que el Parlamento Nacional, abrirá una investigación profunda sobre el referido caso, y se trasladaran a todas las instancias nacionales e internacionales para informar la verdad.

Por su parte, José Luis Pirela (Unidad-Zulia) indicó que Tareck El Aissami debe renunciar a la vicepresidencia de la República, para facilitar la investigación.

“Usted no puede ser un vicepresidente investigado que maneje el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que tiene influencia en los Ministerios y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), porque no estaríamos en presencia de una investigación seria, sino en la utilización del poder a favor de encubrir o distorsionar los señalamientos”.

El diputado Amérigo De Grazia (Unidad-Bolívar) señaló que el caso de Tareck El Aissami no puede quedar archivado, a pesar de que el Parlamento Nacional en estos momentos no cuente con los recursos necesarios.

En este sentido, De Grazia llamo a esfuerzo para profundizar en la investigación, con el fin de “desenmascarar a lo que están vinculados en este entramado del crimen, tanto nacional como de carácter internacional”.

Entre tanto, Alfoso Marquina (Unidad-Lara) aseguró que no se puede condenar ni absolver a priori, pero al mismo tiempo señaló, que más irresponsable es no hacer una investigación tanto por parte de la AN como todos los poderes públicos.

“Quedarse callado los convierte en cómplices del presunto delito de narcotráfico, por el que está señalado el señor Tareck El Aissami”.

Por su parte, Henry Ramos Allup (Unidad-Distrito Capital) en su intervención aseguró que no se iniciará ninguna investigación, porque el país está al frente un gobierno “terminal” que está haciendo lo que sea por quedarse.

Al respecto, dijo que la AN deberá ingeniar los métodos para lograr que las autoridades de los Estados Unidos suministren las pruebas convincentes y fehacientes del delito cometido “por este sin vergüenza que tenemos en la vicepresidencia de la República y a todos sus asociados “enfatizó.

Información de: Nota de Prensa