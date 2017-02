El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, fue recibido la tarde de este martes en el Congreso de Colombia para exponer la situación que atraviesa el país y agradeció la solidaridad expresada por sus compatriotas colombianos. En su intervención, el legislador subrayó que no puede existir una Colombia en paz con una Venezuela sin democracia.

De acuerdo a una nota publicada por Globovisión, en un encuentro con periodistas a las afueras del Senado, Borges indicó que el pueblo colombiano debe estar al tanto de lo que viven los venezolanos y precisó que es una situación que no solo abarca el nivel político, sino también social y económico.

Asimismo, criticó las condiciones anunciadas por el órgano electoral en Venezuela para la renovación de los partidos políticos, las cuales opinó, afectan la realización de elecciones regionales.

“Hemos venido acá a pedir la solidaridad del gobierno colombiano, para que sepan que la solución del problema venezolana pasa también por la ayuda del estado colombiano”, manifestó.

Ante sus homólogos colombianos, Borges indicó además que la AN venezolana, electa por 75% de los votantes, no es reconocida por los Poderes secuestrados por el gobierno. “En solo un año el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado casi 50 sentencias que buscan reducir Parlamento a un escombro institucional”, señaló.

Añadió que el modo del presidente Nicolás Maduro de ejercer el poder “niega la tradición libertaria” que une los pueblos venezolanos y colombianos.

Información de: NAD