Quédesen con lo mejor que les haya pasado

He notado recientemente la manera en la cual algunos de mis conocidos y no tan conocidos terminan una relación con su novia o novio, por distintas razones considerables o no considerables, pero hay que recordar que cuando termina una relación, no hay que quedarse solamente con las cosas malas que pudo haber hecho la otra persona.

Luego de una relación, debería existir un proceso de aprendizaje entre ambas partes. Por eso, noto como una actitud inmadura el tratar de olvidar las cosas buenas que nos haya dejado esa persona. Me decía un compañero: “Es una falta de respeto que yo tenga novia y no borre las fotos con mi novia anterior”. Quiere decir entonces que el está avergonzado de su novia anterior, lo que significa estar avergonzado de el mismo, porque el había elegido a esa persona.

Ese tipo de acciones demuestran la inmadurez que podemos tener en distintas ocasiones, porque no nos puede dar pena compartir los recuerdos bonitos que tuvimos en algún momento de nuestras vidas. Una vez un amigo me dijo y en los últimos meses su Santidad el Papa Francisco, también se refirió a ello: “No podemos comunicar solamente las cosas negativas”, eso aplica para todo, no nos podemos quedar únicamente con algo negativo que nos pudo haber ocurrido.

Las cosas positivas son las más bonitas y esos recuerdos nadie los puede, ni debe intentar borrarlos. Cada día debemos sentirnos mejor por las cosas buenas que hicimos e intentar corregir esas cosas malas que estamos haciendo. Ojo, lo que las leyes y nosotros consideremos malo, no lo que los otros nos digan que está malo.

Tengan fe y sean positivos en todo momento, vayan por el camino de la verdad y no digan mentiras para ser complacientes o perjudicar a otros tal y como predica hoy el Salmo 5, eso les quedará grabado como un grato recuerdo y en caso contrario, como un momento de aprendizaje.

Deseo para todos y todas, un feliz día del amor y la amistad, no se dejen envolver por ese mundo capitalista, vanidoso y de excesos que nos venden los comercios y hasta algunos medios de comunicación, disfrutemos con las cosas buenas y en especial con la gente que queremos.

Daniel Oviedo