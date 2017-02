Henri Falcón: “El país no es de los extremos”

El gobernador del estado Lara inició su gira por los estados donde Avanzada Progresista validará el partido ante el CNE y a su vez realiza visitas a los diferentes medios de comunicación.

Al inicio de semana el gobernador visitó al estado Táchira y en el programa 30 minutos le preguntaron: ¿Es usted el gobernador malquerido?

“No me ataca la oposición, el país no son los extremos, no son los radicalismos que se expresan con odio” respondió Falcón.

“Nosotros estamos en la oposición pero tenemos posición”

El gobernador del estado Lara fue claro y enfático al referirse lo que solicita el venezolano de sus dirigentes políticos “El país demanda de las estructuras de los partidos responsabilidad”