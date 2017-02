La situación de Asdrúbal Cabrera, y su discusión con Carlos Guillén, ha sido uno de los episodios más polémicos de la selección venezolana para el próximo Clásico Mundial.

Por eso, Omar Vizquel, mánager de la Vinotinto, explicó en el programa radial El Infield el escenario que terminó con insultos y movimientos en la planificación del equipo. “Cuando salimos de la reunión de Miami, Asdrúbal Cabrera estaba en el equipo”, inició la explicación. “Pero salió una noticia que Freddy Galvis iba a ser el campocorto titular y eso no lo tomó bien”.

Vizquel aseguró que, aunque “Asdrúbal prefería no estar en el banco”, sostuvo una conversación que calmó al jugador de los Mets de Nueva York. “Yo lo llamé y le dije que no prestara atención a noticias, que iba a estar en el equipo y eso lo tranquilizó”.

Sin embargo, el alto mando de la selección decidió hacer un movimiento a última hora que cambió los planes de Omar Vizquel. “Al día siguiente me llamó Carlos Guillén y me dijo que quería incluir a Alcides Escobar”, señaló. “Le pregunté cómo iba a quedar Asdrúbal y me dijo que iba a tomar la responsabilidad. Ellos se entendieron a su modo”.

Vizquel negó que haya inconvenientes con los miembros de la gerencia, porque todas las decisiones se han tomado en consenso. “Este año se hizo todo más políticamente y todos han opinado en las votaciones”.

Para concluir, Omar Vizquel señaló que las decisiones en la estructuración de la plantilla son tomadas con la opinión del cuerpo técnico, pero es Carlos Guillén el que tiene la decisión. “La opinión final sobre el roster la debe tener el gerente general porque es el que consigue los permisos”.

