Lo Dice Marco Michetti

Que tal amigos y amigas acá regreso una semana más para compartir algunos comentarios de temas que dan que hablar y relajan la vida comenzamos …

Lady Gaga superó las expectativas de quienes la consideran un producto más de la industria de la música, cantó, bailó, se lanzó desde el techo y “cayó parada” no sin antes apelar al amor patrio por la unión de su país, que tras el efecto Trump esta trastocado , saludó a sus padres en el público, toco un instrumento, siguió cantando y jamás perdió la concentración, en una puesta en escena que conto con miles de bailarines haciendo de público y los mejores en la tarima del súper tazón ¡ La amé ¡!

Melania Trump ofende el orgullo azteca al ser la portada de la revista Vanity Fair de la versión azteca, despreciado por algunos pobladores de México su esposo se ha opuesto a la migración de personas no competentes para lo que él considera progreso, ella mientras tanto se pavonea en los kioscos de las capitales mexicanas luciendo su belleza y porte, cosas de la farándula y el comercio del escándalo.

Premios Goya es sinónimo de prestigio en el cine europeo, sin duda desde que lo ganamos con Azul y no tan Rosa lo amamos más, este año se destacó por varios temas como el antifeminismo y la falta de apoyo española en las producciones, pero fue Pelayo Díaz, el archi conocido PRINCE PELAYO quien conmovió las redes sociales, twitter específicamente, cuando condeno a las estrellas españolas que lucieron moda internacional y no española en la alfombra roja, argumentando además que las francesas en los Oscar lucen orgullosas trajes de firmas del país galo, y las norteamericanas lo hacen de sus compatriotas Estadounidenses, en algunos casos de latinos radicados allá como Carolina Herrera o Ángel Sánchez. Pelayo, un reconocido bloguero y hasta modelo para las más caras marcas de moda mundial, sentenció que los Goya son un icono español y que se debe exponer lo mejor del país en sus actrices incluyendo la moda.

Francisco Ipollitti es un judoca llamado a las pasarelas desde hace algunos meses que decidió ser Míster Venezuela Centroccidental siendo allí finalista, luego fue como Míster Yaracuy al Míster Turismo Venezuela donde ocupó el puesto de 2do finalista, ya más preparado se enrumbo al modelaje donde ha tenido éxito últimamente en Panamá donde poso para el afamado mall Multimax de la capital del istmo donde quienes van a comprar verán a Francisco promocionar los espacios y entre muchas marcas a Samsung .Según supe Francisco intentara convencer los ojos de Osmel Sousa este año para aspirar al máximo galardón de la belleza nacional, el Míster Venezuela.

Turquía está dando que hablar con su series dramáticas, en este país el CANAL D parte de DOGAN MEDIA GROUP exporta el talento de la antigua Constantinopla , hoy Estambul , para el mundo, yo veo secretos Peligrosos por Telemundo internacional donde la trama atrapa y la dirección de cámara , musicalización y vestuario son excelentes , amén de buenos actores como Mete Orozoglu como protagonista, el abogado y detective Elmer , en español, la bellísima Asli Enber como Olimpia , entre los que más impacto tienen .Se vienen más series de este país por este canal internacional, de aquellos lares también Grecia hace lo propio con BRUSKO que transmite en Venezuela el canal Televen, televisión de Eurasia para el mundo abriendo la mente de que no solo lo hecho en Norteamérica es lo mejor .

David Angulo, venezolano, apuesto por demás, radicado en Inglaterra , quien con su línea de bolsos a conquistado las más exigentes audiencias y clientas, está de paso en Venezuela y pude verlo en Sábado en la Noche por Globovisión dando detalles de sus creaciones, y aclaro que le agrada customizar bolsos para algunas clientes que desean imprimir más personalidad a su accesorios , Viviana Gibelli, Nohely Arteaga, Anabelle Blum y Melissa Rauseo son algunas de las divas Venezolanas que pasean orgullosas piezas de este venezolano de exportación, vean más en su sitio de Instagram @bydavidangulo

Alfombra Roja de los GOYA , elegí 3 de los más impactantes, porque la moda es eso, Distinguirse de los demás y no copiar patrones repetitivos, además de que lo que llevas puesto es la extensión de tu personalidad, acá vemos a Penélope Cruz envuelta en un glamoroso traje de la casa Versace , al Actor Eduardo Casanova luces IN con el cabello platinado y este smoking THE SOAT , camisa de MIRTO y calzado de Ángel Infante , cierro con la estupenda presencia de la actriz Ana Belén es este Houte Couture DelPazo , todas estrella debe ser inalcanzable, hasta en su vestir.

Rivo Moda, la marca de ropa masculina que llevo adelante, invita en su campaña #LOVERivoModa invita a regalar este 14 de febrero un detalle a tu amado amor o tu amado amigo, un corbatín, un pañuelo para distinguir según su personalidad quien lo luzca es la premisa, o hasta un traje a la medida, les invito a ver más en el sitio de Instagram @rivomoda

Miss Carabobo arranca en Valencia de nuevo con el auspicio de Andartu , sus dueños Ysabel Rodríguez y Cesar Medina anuncian lo preparativos, pues esto de las reinas de belleza no se detiene ni se desmoraliza por las actuaciones infortunadas de sus representantes en Miss Mundo o Miss Universo , y así el llamado es para este 19 febrero en el Hotel Esperia desde las 10 am donde deberán presentarse las mujeres de todo Carabobo, es decir, Bejuma, Puerto Cabello, Guacara, San Diego , Mariara, Morón y por su puesto las anfitrionas Valencianas. Este 2017 Carabobo aspira a una reina nacional y para ello afinan detalles y así armar un equipo de alto perfil dirigido desde caracas por Osmel Souza, más información en Instagram @misscarabobo

Erika de La vega , extrañada por los venezolanos que nos divertíamos con sus monólogos en la televisión y además su carismática personalidad, quienes no la van a extrañar son los españoles, pues Erika se va de gira por Madrid, Barcelona , Tenerife y la Coruña , pues si, para quienes no creen que el humor es un idioma universal, y lo digo por los dialectos usados acá y allá, De la Vega hará honor a sus ancestros Ibéricos dando su mejor talento en esos auditorios que de seguro estarán repletos , a mis lectores en España pueden comprar boletos para Madrid en www.teatrolalatina,com , para Barcelona y La Coruña www.ticketetea.com , en Tenerife www.teatroleal.es .

“Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo… “ eso suena mucho en la voz de Luis Fonsi y Daddy Yankee por el cual ya ha recibido discos de Oro y otros metales en toda Latinoamérica.. véanlo y óiganlo acá https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk

Walid Chebly afamado y querido orfebre venezolano hizo llegar por medio de su amigo, el deslumbrante periodista de las estrellas Oscar Pettit un detalle innovador de su colección para caballeros al ídolo de las películas de acción Vin Diesel quien se mostró extasiado al recibirlo y no paro de decir en español “te Amo Venezuela” , y así Walid se convirtió una vez más en embajador de lo bueno de nuestro país en el mundo, mira el momento en su cuenta de Instagram @walidchebly .

Me despido rápidamente, pues hay mucho que hacer, espero hayan disfrutado esta lectura, noes leemos pronto, pueden enviar comentarios a marcomichetti@gmail.com