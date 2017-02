Se armó tremendo conflicto en la MUD – Zulia

Los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Gente Emergente, Copei, Vente Venezuela, Vanguardia Popular, Bandera Roja, Movimiento Laborista, Va Palante, Visión Venezuela, Progreso y Muévete; así como gremios, sindicatos, estudiantes y sociedad civil se reunieron en el primer pleno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del 2017, reseña nota de prensa de esa coalición.

En el encuentro, los representantes de más de 15 partidos políticos y organizaciones confirmaron a Gustavo Ruiz, miembro de la dirección regional de Voluntad Popular, como secretario regional de la MUD, presentaron la agenda de acción de calle en el Zulia y se comprometieron a iniciar en los próximos días protestas pacíficas en el estado para rescatar la democracia e impulsar la salida pacífica del Gobierno de Nicolás Maduro.

“El objetivo es lograr recuperar los valores fundamentales de libertad y democracia en Venezuela, con un cambio total de sistema, privilegiando la lucha social y sublevando el tema electoral. Donde la gente pueda conseguir sus medicinas, los alimentos y seguridad.

Tenemos que entender que esta es una alianza en la que reside el poder del estado Zulia y que aquí están unidas todas las fuerzas sociales, los partidos políticos. Debemos mantener y preservar la unidad” expresó Ruiz.

Por su parte el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez Colina, certificó la unidad e invitó a que se sigan sumando fuerzas para el cambio. “La unidad siempre estará donde está la mayoría. Nosotros tenemos el compromiso de participar, estar presentes y buscar los cambios. Por ello haremos lo que sea necesario para la renovación de cada partido y ayudaremos a nuestros aliados. No podemos permitir que el gobierno decida quién será su oposición ni qué partido debe vivir o morir. Esta es una lucha que necesita de todos, porque el hambre, las medicinas y la seguridad no esperan y las balas no distinguen de color. La gente quiere cambios y esos cambios los representamos la alternativa democrática” aseguró Ramírez.

Blanchar fue designado en diciembre

Vale destacar que en diciembre de 2016, el abogado y político de Acción Democrática (AD), Emerson Blanchard, asumió la coordinación regional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Zulia pese a las marcadas diferencias internas del bloque opositor.

En ese momento afirmó que, para el nombramiento del nuevo coordinador de la MUD-Zulia hubo un proceso y una convocatoria pública, indicó que entre los 11 partidos que tenían derecho a votar se intentó llegar a un consenso que no tuvo resultados.

“Después de muchas conversaciones se acordó la votación, mi candidatura obtuvo 6 votos y el colega Gustavo Ruiz 5, aquí nadie puso a nadie, es necesario que pasemos esa página por el bien de toda la comunidad, necesitamos unidad para salir de la crisis, aquí todos somos necesarios”, finalizó.

