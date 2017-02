La diputada Ileana Medina, vocera del partido Patria Para Todos (PPT) pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) revisar las condiciones establecidas por el Poder Electoral para la renovación de las nóminas de los partidos.

Para Medina es desproporcionado que los partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) deban recolectar firmas para al renovación de su militancia en las mismas condiciones que los partidos que integran la autollamada Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos de derecha.

Medina recordó que los partidos aliados del GPP no dejaron de participar en los procesos electorales nacionales con sus respectivas tarjetas, por lo que no es necesario “que comencemos desde cero, haciendo todo el proceso para validar nuestro partido, sólo nos corresponde confirmar porque estamos completamente legales (…) Ellos (partidos de la MUD) no participaron en dos elecciones, tienen que hacerlo de nuevo (validar sus partidos), y a nosotros que sí hicimos todo en el marco de la ley deben exonerarnos esos requisitos”, dijo tras participar en la exposición que el CNE ofreció a los partidos sobre las condiciones y pasos establecidos para su renovación.

En cambio-recordó- los partidos que integran la MUD dejaron de participar en dos elecciones generales, por lo que -de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos- quedaron anulados.

Los partidos integrantes de la coalición de la derecha nacional decidieron presentarse a los últimos procesos de elecciones generales con una tarjeta única, la tarjeta de la MUD. Por tal razón, los partidos opositores que se abstuvieron de presentarse a las elecciones con tarjetas y candidatos propios quedaron anulados y deben cumplir con el proceso de validación de sus organizaciones políticas si desean participar en las próximas elecciones.

De acuerdo con lo establecido por el CNE, cada partido político contará con dos días para la recolección de rúbricas (para validarse como partido político), y el registro electoral que se tomará en cuenta será el de las elecciones parlamentarias del 2015.

Los partidos validarán sus nóminas en un orden determinado por su última participación en un proceso electoral, así como los votos obtenidos en el mismo.

En este sentido, el primer grupo en validar sus nóminas estará conformado por los partidos políticos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones, para los cuales se contabilizarán los votos obtenidos en las elecciones parlamentarias del 2010.

La secuencia de atención se iniciará con el partido que haya obtenido menos votos, y en este grupo estarán también las organizaciones que no existían el año 2010.

