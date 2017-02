La canciller de Colombia, María Ángela Holguín ordenó este jueves, enviar una nota de protesta a Venezuela por las “agresiones verbales” del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, contra el vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras.

La comunicación al gobierno del presidente Nicolás Maduro se tramitó por los canales diplomáticos y por ahora no será revelada a los medios de comunicación, reseñó el diario El Tiempo de Bogotá.

El trámite de la nota de protesta se dio horas antes de que Vargas Lleras volviera a cuestionar a la Canciller, ante los insultos que en su contra ha reiterado en los últimos días Diosdado Cabello.

“Esto ya parece recurrente, no tengo ninguna respuesta. Yo creo que ya la Canciller tomó partido a favor de Maduro y de Diosdado, de manera que no tengo nada más que decir”, respondió Vargas Lleras a los periodistas durante la firma del convenio que garantizará la construcción de 90 viviendas del programa de Casas Gratis Fase II en el municipio de Labateca, Norte de Santander.

El pasado viernes, el vicepresidente llamó la atención por el hecho de que ante los insultos de los cuales fue víctima por parte del diputado venezolano no había recibido un respaldo de parte de la Cancillería nacional. “Como no he visto ninguna actividad (de la Cancillería), pues tampoco es que espere nada”, dijo Vargas Lleras desde Manizales.

Y agregó: “Uno hubiera esperado algún acompañamiento, pero no ha ocurrido. Si no lo han tenido con los compatriotas que a lo largo de estos años han sido allá (en Venezuela) maltratados, ¿yo qué puedo esperar?”.

Esa misma tarde, la canciller Holguín respondió de manera diplomática y dijo que no iba a “entrar en una polémica” con Vargas, además, dejó entender que los reparos del Vicepresidente tenían que ver más con un asunto de campaña electoral.

“Lo único que puedo decir es que en este momento, en que comienza a calentarse el ambiente electoral y muchas de las declaraciones responden a esto, yo sí prefiero mantenerme al margen de cualquier comentario”, agregó la Ministra.

