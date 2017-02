Freddy Bernal: “Vengo a escuchar a las comunidades de Lara”

El coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, expresó este miércoles desde Barquisimeto “Vengo dispuesto a escuchar a las comunidades, a los alcaldes y concejales de los 9 municipios del estado Lara”.

Bernal afirmó que “El propósito del partido son los CLAP, los cuadrantes de paz, la carnetización y profundizar en las misiones”. Por lo que aseguró que son las actividades que mantendrá e impulsara el Partido Socialista Unido de Venezuela en el primer cuatrimestre del año.

“El PSUV no tiene candidatos para las elecciones regionales”

Por su parte Bernal hizo referencia a las elecciones regionales que según lo anunciado por el consejo nacional electoral están previstas para este año, asegurando que “El PSUV no tiene candidatos como la oposición.. La MUD no existe, la prioridad de nosotros no son las elecciones regionales eso le compete al CNE” puntualizó.

Finalmente desmintió que quien no posea el Carnet de la Patria no recibiría la bolsa de alimentos, señalando que “el carnet es para profundizar que persona ha sido beneficiada con las misiones y quien no”, por lo que anunció el despliegue de 1500 inspectores para verificar que las personas que reciben los CLAP concuerden con el número y reporte que manejan.

Noticias Barquisimeto