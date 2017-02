Maluma despidió a su guitarrista por pegarle a una mujer

Recientemente Maluma fue tachado de machista y misógino por su canción “Cuatro Babys”, pero en esta ocasión no toleró los hechos relacionados con su guitarrista, quien ya fue despedido por presuntamente golpearle a una mujer.

Todo sucedió tras la presentación del reggaetonero Villa María, Argentina, después de que una chica denunciara al músico Santiago Múnera Villa, quien supuestamente le habría pegado a la salida de un bar.

Según explicó el fiscal René Bosio a la Cadena3.com, el altercado se dio “a la salida de una confitería; una mujer iba bajando la escalera y un masculino le pega una cachetada”.

El equipo de Maluma confirmó después que “el señor Santiago Munera Villa no seguirá haciendo parte del Maluma Crew y fue desvinculado laboralmente de la empresa”.

Maluma no se ha pronunciado ante los hechos, sin embargo Santiago publicó en su cuenta de Instagram un video donde intenta aclarar los sucedido y lamenta la situación.

“En medio del caos empecé a recibir los golpes de una mujer que nunca había visto y no sé cuáles fueron sus motivos para comenzarme a pegar, la reacción de nosotros fue irnos del lugar para evitar más problemas y esta mujer siguió persiguiéndome y golpeándome? Cuando me iba a montar en el taxi para irme comencé a recibir golpes de ella y más personas y como cualquier ser humano me tocó defenderme”.

