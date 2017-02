Con respecto a la situación política que se vive en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el politólogo Yosbert Vásquez realizó un análisis en el programa Diálogo Abierto, transmitido por la televisora regional Somos TV, donde refirió unos puntos importantes sobre la nueva directiva que será designada por la oposición venezolana.

En primera instancia, dijo que hacer la distribución de los poderes que tendrán los miembros y partidos políticos es muy complicado: “Lograr concatenar los intereses de poder de todos los partidos políticos que conforman la MUD, no es un trabajo fácil“. Dijo Vásquez, anunciando que este es el principal motivo por el cual aún no ha sido instalada la nueva junta directiva.

Continuando con la idea, el politólogo aclaró que no solamente es mover los puestos, porque se deben alcanzar nuevos acuerdos para reconducir las acciones de la MUD: “No consiste solamente de un cambio de rostro, sino también de formas de hacer la política“. Expresando que esta es una de las decisiones más complicadas, donde no se vio una buena actuación por parte del actual secretario, Jesús “Chúo” Torrealba.

Para finalizar, Vásquez apuntó que el cambio de rostros “Es necesario pero no es vital“, sin embargo, señaló que actualmente Torrealba perdió una gran cantidad de credibilidad por parte del ciudadano común.

Noticias Barquisimeto