El alcalde del municipio Libertador de Caracas y representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, Jorge Rodríguez aseguró que el sector oficialista continúa apostando al proceso, aunque la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se haya levantado de la mesa de diálogo incumpliendo los acuerdos firmados.

Asimismo, aseguró que la MUD no cumplió con los compromisos que firmaron al comienzo de la mesa del diálogo en los cuales habían acuerdos en materia económica y social, “Nosotros cumplimos y seguimos sentados en la mesa de diálogo y ellos no, hay un sector de la MUD que no quiere seguir con el proceso, entre ellos el partido Voluntad Popular que solo recurre a la violencia”.

Reiteró que el Gobierno nacional insistirá en continuar el proceso de diálogo de la mano del documento firmado por los mediadores que los han acompañado en todos las conversaciones, “Nosotros queremos sembrar la paz en el país y el diálogo es la mejor manera de hacerlo”.

Asimismo, indicó que a su parecer si hubo un avance importante en los acuerdos llevados a cabo en noviembre de 2016, sin embargo, señaló que si el diálogo se detiene permanentemente no alteraría el orden constitucional del país.

Información de: Globovisión