El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos Allup manifestó la tarde de este martes que al Gobierno no le interesa que el parlamento nacional cumpla con sus funciones porque quedaría mal parado.

“A ellos (Gobierno) no les interesa que la AN cumpla con sus funciones porque saben que saldrán mal parados en todo”, precisó durante su intervención en la ronda de debates de la AN.

Allup aseveró que este es un “Gobierno forajido y de facto que no se desenvuelve acorde al derecho, y que ha despilfarrado y robado de todo”.

El parlamentario denunció que la fracción opositora de la AN no debe permitir que el miedo al “supuesto desacato nos lleve a cumplir con lo que le dé la gana al TSJ”.

Información de: NAD