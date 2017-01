El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, afirmó que no ha decidido si se postula nuevamente para la gobernación de Miranda cuando se convoquen a elecciones regionales.

“En este momento no es una decisión tomada, todas las decisiones que yo tomo, a pesar que son decisiones personales, no es por lo que yo quiera, la situación país exige. No es una decisión tomada, en este momento mi principal objetivo es que los venezolanos se puedan expresar. Cuando se tenga que tomar esa decisión la tomaremos y la anunciaremos”.

En entrevista en el programa de Shirley Varnagy en el circuito Éxitos de Unión Radio, dijo que hay una señal clara de que la fórmula de las convocatorias convencionales se agotó. “La estrategia de la Unidad ha funcionado como plataforma electoral, pero debe convertirse en una de conducción política”.

Información de: ÚR