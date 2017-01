Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe… Con esta frase tan cliché, comenzamos nuestro recorrido por el mundo más placentero, excitante y sobretodo relajante, a través de estas lineas queremos educar e informar sobre un tema que todos les gusta pero pocos hablan de el “El Sexo”.

¿El tamaño importa?

Noticias Barquisimeto conversó con algunos de nuestros lectores quienes tanto las chicas como los chicos, coincidieron y hacían referencia que: “El tamaño no importa, sino, como lo usas”, para los hombres que no fueron tan dichosos en tener 15 cm de su tan bendecido pedazo de carne, se sientes desdichados y sobretodo desafortunado.

Convenzamos con Carla Martínez, que al momento de hacerle la pregunta soltó una gran carcajada, y exclamó: “Una vez estuve con un muchacho que tuve que busca una lupa para poder hacerle el sexo oral” lo que acompaño con una cara de desprecio, hizo referencia en en esa oportunidad su primera pregunta a su pareja fue: “¿Ya lo metiste?” el hombre el cual se sintió fuera de lugar, se esforzó para poder complacer a su dama, lo cual fue una misión fallida cuanta Martínez.

Además en representación de los chicos nos habló un joven el cual no quiso debelar su nombre, mencionó que el es una de tantos que no tuvo la dicha de contar con un pene de gran tamaño. Pero, con todas las mujeres que he estado siempre las he satisfecho, “El pene no lo es todo,también tengo dedos y una larga lengua” lo cual exclamó con una sonrisa picara.

Por otra parte Marian Quintero, resaltó que ha estado con hombres con pene de gran tamaño y manifiesta que: “Eso no lo disfruto porque me molesta al momento de la penetración” otras añadieron que les da hasta ganas de orinar y no llegan ni al momento del orgasmos, queda en evidencia que tanto los penes grandes como los pequeños no pueden beneficiar a su poseedor.

Son parte de las historias que hemos escuchados y las queremos compartir con ustedes, recordandoles que aunque tengas un pene de tamaño reducido esmerarte en hacer sentir a tu pareja como si estuviese en las nueves y demuestres con hechos que el tamaño no importa sino como lo menees… Que tengas un fin de semana rico y placentero.

