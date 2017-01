Este 15 de enero se cumplen 88 años del natalicio de Martin Luther King, conocido pastor bautista estadounidense, que dedicó gran parte de su vida a luchar de manera pacífica por la igualdad y los derechos civiles de los afrodescendientes de su país; acción que lo hizo merecedor del Nobel de la Paz en 1964.

Frases como “la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido”, dieron muestra de la claridad del objetivo a alcanzar, una nación sin exclusión donde la comunidad negra tuvieran los mismo derechos que los blancos.

Y es que a este líder y activista de los años 60, le tocó ver y vivir en carne propia el hecho de que la llamada “gente de color” no tuviera oportunidades de trabajos ni de crecimiento profesional, no tenía derecho a votar, eran víctimas de la brutalidad policial, no se les permitía la entrada a moteles de carreteras ni a hoteles ubicados en las grandes ciudades.

De hecho, en agosto de 1955 una humilde modista negra, Rosa Parks, fue detenida y multada por sentarse en la sección reservada para blancos de un autobús. Ante esto, King dirigió un masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses en Montgomery, estado de Alabama, en Estados Unidas (EEUU); ésta es una de sus acciones más recordadas.

Sin embargo; su templanza e integridad personal se pudieron notar con claridad durante su más célebre discurso denominado I have a dream (Yo tengo un sueño), pronunciado el 28 de agosto de 1963 en Washington, al pie del Monumento a Abraham Lincoln, el presidente que, un siglo antes, había abolido la esclavitud.

“Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. ¡Hoy tengo un sueño!”, expresó King como revelación de sus principios y valores.

Este discurso, le valió el mérito como el maestro de la oratoria por su impresionante altura emotiva que sigue vigente y continúa conmoviendo los corazones. De hecho; tras esa contundente alocución, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se comprometió a agilizar su política contra el segregacionismo en las escuelas y en la cuestión del desempleo, que afectaba de modo especial a la comunidad negra.

Lucha pacífica no lo salvó de la cárcel

Martin Luther King siempre estuvo claro que su lucha por la defensa de los derechos civiles sería con métodos pacíficos, e inspirados en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil de Henry David Thoreau; sin embargo, esto no lo exoneró de ir a la cárcel.

Y es que luego de dirigir el masivo boicot de más de un año contra la segregación en los autobuses en Montgomery, su fama se extendió rápidamente por todo el país. Asumió la dirección de movimientos pacifistas estadounidenses como la Southern Cristian Leadership Conference y el Congress of Racial Equality. Posteriormente, fue miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, que abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida.

En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin Luther King fue encarcelado, pero afortunadamente contó con la intercesión de John F. Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, para su liberación.

King logró con este acontecimiento que los afrodescendiente tuvieran acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos.

Muerte violenta

A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis (Tennessee) para apoyar a los recogedores de basura negros que estaban en huelga desde el 12 de marzo con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato.

El 3 de abril, en el Mason Temple, Martin Luther King, hizo el discurso profético “I’ve Been to the Mountaintop” (He estado en la cima de la montaña) ante un auditorio eufórico.

“No es verdaderamente importante lo que ahora ocurre (…) Algunos han comenzado a hablar de amenazas que se perfilan. ¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? (…) Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¡Y él me ha autorizado a subir a la montaña! Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros. Pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la tierra prometida. Y estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor. No tengo miedo de ningún hombre. ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!”, aseguró.

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado a sus 39 años de edad, por James Ray, un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee).

Mientras se celebraran los funerales de Martin Luther King en la iglesia Edenhaëser de Atlanta, una ola de violencia se extendió por todo el país.

Dos meses después del asesinato, Ray fue capturado en Londres y extraditado a Memphis del estado de Tennessee, en EEUU, donde evitó un juicio y la posibilidad de terminar en la silla eléctrica, al declararse culpable al año siguiente. Recibió una condena a 99 años de prisión.

Luego se retractó de su confesión y dijo que había sido engañado por conspiradores, pero su sentencia fue confirmada varias veces en tribunales. Falleció a los 70 años en 1998.

El legado

1- Para Martin Luther King una condición esencial de la dignidad humana era la igualdad racial, la cual debía hallarse legitimada en el plano político, por los principios de la democracia norteamericana, y en el plano moral, por los principios religiosos.

2- Los negros tienen que abandonar su abstracta neutralidad política para estrechar alianzas electorales y apoyar a los candidatos dignos de confianza, porque “la influencia de los negros en el poder político es importante”. Solamente entonces se alcanzaría la verdadera meta de la libertad, porque el destino de los negros está unido al de toda América.

3- King no proclamaba la violación de la ley, sino que sostenía que no pueden obedecerse leyes injustas, porque éstas se oponen a la ley moral. Señalaba el camino del amor en contraposición a la inactividad de los negros pasivos y al odio exasperado de los nacionalistas.

Frases célebres

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”.

“Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir”.

“La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido”.

“La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo”.

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”.

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”.

“Nada se olvida más despacio que una ofensa; y nada más rápido que un favor”.

Biografía

Martin Luther King Jr era hijo del pastor bautista Martin Luther King y de Alberta Williams King, organista en una iglesia cristiana evangélica. Tuvo una hermana mayor, Christine King Ferris, y un hermano más joven, Alfred Daniel Williams King; todos fueron criados en base a las leyes de Dios.

Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott, que tomó su nombre para convertirse en Coretta Scott King, en el jardín de la casa de sus padres en Heiberger (Alabama). Tuvieron cuatro hijos: Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King, y Bernice King.

Desde pequeño, vivió la experiencia de una sociedad segregacionista; y a los seis años, dos amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él.

En 1939, cantó con el coro de su iglesia en Atlanta para la presentación de la película Lo que el viento se llevó.

King comenzó en septiembre de 1951 sus estudios de doctorado en Teología sistemática en la Universidad de Boston. Se convirtió en en pastor bautista, en 1954 y se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery (Alabama). Recibió el grado de Doctor en Filosofía el 5 de junio de 1955.

Información de: Globovisión