Todo evento realizado tiene un inicio, desarrollo y cierre. Este sábado como cada 14 denero, más de 2,5 millones de personas recorrieron las calles de Barquisimeto junto a la Divina Pastora que realizó su visita 161 a la ciudad.

La feligresía llegó a Santa Rosa desde tempranas horas de la mañana y recorrió los 7,5 kilómetros de Procesión, llegó a la Santa Iglesia Catedral para escuchar la Misa que ofreció Mons. Juan Carlos Bravos Salazar, Arzobispo de Acarigua – Araure. Todos estos eventos se llevaron a cabo con total normalidad, pero faltaba el gran cierre al que están acostumbrados sobre todo los niños.

Al momento de hacer la entrega de la Orden Divina Pastora a cargo del Gobernador del estado Lara Henri Falcón, anunciaron que daban por finalizado los actos protocolares y la imagen de la Divina Pastora haría su ingreso al templo a las 8 PM. Luego de este anuncio, las personas miraron hacia arriba de la tarima principalmente esperando el acostumbrado e iluminado “show” con los fuegos artificiales.

Pasaban los minutos y no se escuchaba ni se veía nada, en ese momento el público entendió que el “gran final” del evento no se llevaría a cabo este año y se marcharon un poco decepcionados a su casa. José Rodríguez califica la acción como lamentable: “Primera vez en toda mi vida, yo tengo 47 años y no recuerdo la última vez que no hubo fuegos artificiales“. Y como Rodríguez hubo muchas personas, incluídos algunos sacerdotes y personajes de la Iglesia que resultaron impresionados.

Finalmente, la gente se marchó a sus hogares sin exigir una explicación que posiblemente nunca será esclarecida por las autoridades que organizan cada visita de la Divina Pastora a Barquisimeto, lo cierto es que los Fuegos Artificiales fueron el gran ausente en la Visita 161.

Noticias Barquisimeto