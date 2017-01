El Presidente del Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (TRANSBARCA), Nelson Torcate, informó que para este sábado 14 de enero, trabajarán con total normalidad y los costos del pasaje se mantendrán para que la gente pueda vivir con Fe la visita 161 de la Divina Pastora.

Torcate dijo que las rutas se van a mantener hasta que la cantidad de personas los permitan y posteriormente comenzarán a desviarse. Sin embargo, esto no lo han determinado y no pudo ofrecer más detalles pero si aclaró que van a trabajar desde las 5 AM, hasta las 9 PM.

Con respecto a la cantidad de autobuses, el Presidente de la institución, manifestó que se van a fortalecer las rutas alimentadores y transporte suburbano por encima del BRT, para que las personas puedan trasladarse con normalidad.

