Lilian Tintori denunció a Reverol y a Diosdado Cabello

La esposa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció ante la Fiscalía General de la República al ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol Torres y al diputado Diosdado Cabello, por las acusaciones en contra de ella y su jefe de seguridad, Walter Méndez.

“Estamos en el Ministerio Público dando la cara sobre las declaraciones falsas del ministro Reverol. Mi familia y yo tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas de protección y seguridad por el Ministerio Público. Walter Méndez cumple con la seguridad de mi casa, de mí y mis hijos porque cumple con estas medidas de protección. Walter Méndez no está involucrado con actos de terrorismo ni con el caso que quieren montar en contra del diputado Gilber Caro, no está involucrado con armas ni bombas, esas acusaciones del ministro y de Diosdado Cabello son falsas “, expresó Tintori.

Así mismo, informó que pidieron a la Fiscalía y las instancias internacionales que defienden los derechos humanos, que se “abra una investigación porque esta situación no es más que una muestra de la persecución, represión y ataque del régimen en contra de quienes queremos un cambio. Lo único que hemos hecho es defender los derechos de todos los presos políticos, de mi esposo Leopoldo López y ahora de nuestro diputado Gilber Caro”.

La activista de derechos humanos destacó que el diputado Gilber Caro es inocente. “Gilber Caro es un diputado, un líder social de Voluntad Popular y esas bombas y armas no son de él, esas armas fueron sembradas de forma malintencionada para atacar nuestro trabajo y nuestra lucha por la libertad. Desde la Fiscalía, rechazamos todo acto terrorista, toda violencia, armas y bombas, no creemos en ellas y no las tenemos. Nuestra lucha es por nuestras familias y como ha dicho Leopoldo López, nosotros creemos en el cambio, de forma pacífica, constitucional y democrática”.

Información de: Nota de Prensa