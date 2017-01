Divina Pastora salvó su vida: “Gracias a ella volví a vivir”

“A raíz de un accidente de transito quede invalido, tengo 13 años visitando a la Virgen en sillas de rueda y dándole gracias por regalarme otra oportunidad de vida”



Cada año miles de devotos visitan en templo de Santa Rosa para darle gracias a la Divina Pastora por los favores concebidos o para hacerle una petición especial, milagros que año tras año personas de diferentes lugares de Venezuela agradecen de distintas maneras.

El señor Hernan Adam cuenta que desde hace mas de 30 años ha acompañado a la Divina Pastora en toda la procesión, sin embargo desde hace 13 años solo la ha visitado días antes del 14 de enero.

“Aunque este en silla de ruedas sigo vivo y vengo cada año, días antes de la procesión a visitar a la virgen y a darle gracias porque me regalo otra oportunidad de vida”

Cuenta que a raíz de un accidente de transito quedo invalido y sufriendo de diferentes patologías. En esta oportunidad agradeció a la virgen por no permitir que le amputaran sus dos piernas.

“Hace cinco meses me iban a apuntar las piernas, entre a pabellón pidiéndole a la virgen que me hiciera el milagro y me dejaran mis dos piernas, cuando desperté seguía con ellas”

Asegura que después del accidente ahora tiene otra fecha de nacimiento y siempre estará agradecido con eso.

Noticias Barquisimeto