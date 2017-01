Manuel Rosales encabezó acto multitudinario en el Zulia

El exgobernador del Zulia Manuel Rosales, afirmó a su llegada a la tarima ubicada en la calle 72 para dirigirse a los seguidores de su partido que agradece el apoyo de los organismos internacionales y del Vaticano en la mediación para la liberación de los presos políticos.

Rosales se trasladó pasada las 5 de la tarde, directamente desde el aeropuerto hasta la calle 72, para incorporarse a la concentración que prepararon sus seguidores y factores de la unidad en la entidad. Llegó acompañado de sus hijos y de su esposa la alcaldesa Eveling de Rosales.

Al acto se incorporaron dirigentes de la MUD nacional, encabezados por Jesús Torrealba.

¡Que viva el Zulia!”, exclamó el también excandidato presidencial al iniciar su discurso ante los zulianos que lo esperaron desde temprano. Rosales prometió liderar el equipo que”sacará a Venezuela de la crisis” .

A este equipo del Zulia, le llegó el delantero, “después de siete años y nueve meses de persecución, de exilio, anduve en otras ciudades, donde la gente era amable pero era desconocida, anduve con mucho dolor deambulando, desterrado y después pase mas de un año preso en una celda del Sebin; pero hoy, después que se cayó toda la confabulación nada tienen que decir de Manuel Rosales, porque las pruebas en mi contra los mismos que construyeron el expediente dijeron que habían sido falsas y manipuladas”.

“Sin pruebas sin acusador, que más daño querían hacerme, gracias al Vaticano, a la comunidad internacional, OEA, la Unasur, el Grupo de los 7, la Unión Europea, todos los que participaron en esa comisión que dirigen los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España) , Martín Torrijos (Panamá) y el de Repúlica Dominicana, gracias a ellos han liberado y siguen liberando mas de 70 presos políticos”, expresó.

Saludó a quienes fueron sus compañeros de celda, se comprometió a luchar “para que ningún preso quede en lo calabozos de Venezuela”.

Cuestionó a quienes lo “injurian y me levantan mentiras, que si Rosales esto, o que si negocio, o quizá que cuántas cosas más dicen, tienen el tupe de calumniarme desde la comodidad de su casa o en la playa, o en una poltrona, mientras que Manuel por honor y respeto al pueblo prefirió el exilio y la cárcel antes que entregar sus ideas y valores”.

Rosales manifestó su preocupación por la crisis del país e indicó que desde la instalación del modelo de la revolución advirtieron que iba a acabar con Venezuela y, afirmó, así pasó. “Los pobres necesitan educación, salud, trabajo, un buen sistema de seguridad social, que sus hijos estudien. Eso es lo que quieren los pobres”, expresó.

Refirió además que el objetivo de la democracia es buscar la solución a los problemas del país y que la esencia de los dirigentes es enrumbar a la sociedad por el progreso, por la paz.

El fundador de UNT en su discurso de regreso levantó indirectamente críticas a la oposición: “Este pueblo, así como está cansado del gobierno que no sirve y no funciona, también está cansado de que le digan mentiras del cambio que no llega. El pueblo quiere propuestas reales, creíbles, que se trace una ruta electoral y vamos con las elecciones de alcaldes, de gobernadores, presidenciales, que le hablen claro, que nos contemos cuando tengamos que contarnos, pero que no le digamos mentiras de que un mes va a salir el gobierno que terminan siendo fantasías que se las lleva el viento”.

Instó a los venezolanos a prepararse para un cambio de Gobierno por la vía democrática. “No queremos más a este gobierno. Muchos quieren torcer el voto, los procesos electorales, pero están equivocados el pueblo es cívico y democrático. Desde hoy iniciamos la gran campaña por la reconstrucción del país”.

Pidió luchar con optimismo y fe, “tenemos mucho por delante, por donde soñar y pensar, esa es la ruta y el camino de ahora en adelante que cada quien asuma su puesto de lucha, tome su bandera”.

Información de: NAD