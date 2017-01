En ocasiones puede verse aterrador emprender un negocio desde cero, en especial si no tienes socios, pero esto no significa que no puedas convertirlo en una idea rentable y sostenible.

Te traemos los pasos más importantes que debes tomar antes y después de crear tú propio negocio. ¡Toma nota! DEFINE TU NEGOCIO Muchos emprendedores cometen el error de querer iniciar su empresa únicamente basándose en la idea, sin recurrir a la investigación y no seguir su pasión en la vida. Antes de dar ese paso debes pensar muy bien las razones por las cuales quieres iniciar ese negocio. INVESTIGA Es importante para que tengas muy claro en qué consistirá tu empresa y, por supuesto, si puede llegar a ser rentable. Para ello puedes visitar otros negocios donde ofrezcan los mismos servicios o productos y analizar si cuentan con mucha demanda y de no ser así, cómo puedes mejorarlo. CREA UN PLAN DE NEGOCIOS Esto te permite organizar mejor tu idea y simular su rendimiento en el mercado, puedes ponerlo a prueba durante un par de semanas, no más. Recuerda que debes hacer los planteamientos que van desde el primer paso de la empresa hasta las expectativas de corto y largo plazo. TEN EN CUENTA TU PRESUPUESTO Sin importar que tan baja sea la cantidad todo vale al momento de emprender un negocio, ya que esta inversión la recuperarás con el tiempo. Lleva un registro de todos los gastos que hiciste desde el inicio, así estarás al tanto de lo que dispones. CREA UN BUEN NOMBRE Y LOGO Bautizar tu negocio puede ser algo complicado ya que esto se convertirá en la marca y la cara de la compañía. Idealmente deberá ser algo sencillo de leer y entender, también puedes poner un poco de tu personalidad y jugar con las palabras. REGISTRA TU MARCA Si quieres que nadie más se robe o copie tu nombre o logo tienes que registrar tu empresa en la oficina de marcas y patentes. Para esto te pedirán llenar una solicitud para el registro y hacer el pago correspondiente. Si quieres puedes contratar un abogado para que te guíe en estos pasos, además este se encargará de averiguar si ya existían marcas registradas con el nombre o logo similar. PROMUEVE TU NEGOCIO Ahora que tienes el nombre y el logo, es tiempo que las personas conozcan de la marca. Para ello es indispensable abrir cuentas en todas las redes sociales, también puedes crear una página web. Dejando a un lado la tecnología, puedes crear flayers, pendones, afiches o calcomanías para iniciar interés en el público. CONSIGUE UN BUEN LOCAL Para esto debes plantearte el tamaño, la duración del alquiler, el precio y el lugar. Lo ideal es contratar un abogado para plantear los temas legales sobre el traspaso o si existe una opción de compra. ESTUDIA A TU PÚBLICO Debes saber a qué tipo de persona va dirigido tu marca, para eso tienes que investigar las otras empresas que ofrezcan el mismo producto o servicio, así podrás empezar a detallar el rango de edad, nivel socioeconómico y el género. Una vez determinado estos datos puedes crear encuestas para definir bien sus gustos, hábitos, costumbres, y lo que le gustaría cambiar de la marca. CREA UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Una vez tu negocio ya esté en pleno funcionamiento y con buenos ingresos, debes plantear una manera de hacerlo crecer. Para ello tienes que definir una estrategia, pensar en expansiones, franquicias o alianzas. Con información de: EME