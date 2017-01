Denis Phipps fue el productor del año en la LVBP

Denis Phipps se convirtió en el Productor del Año, gracias a su aporte ofensivo durante la ronda regular de la temporada 2016-2017 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Le doy gracias a Dios por el galardón, pero seguimos batallando. Son premios individuales, pero lo que se quiere es continuar en la postemporada y seguir ganando juegos”, afirmó Phipps, quien estampa su nombre junto a los de Scott Cepicky (1992-1993), Magglio Ordoñez (1997-1998) y Eliezer Alfonzo (2007-2008), como los toleteros de Caribes de Anzoátegui en conseguir la distinción.

Durante la eliminatoria, el patrullero exhibió una robusta línea ofensiva de .327/.391/.548 y un OPS de .939.

En 217 turnos al bate, Phipps alcanzó 119 bases, producto de 71 imparables, entre ellos 15 dobles y 11 vuelacercas, mientras negociaba 24 boletos. Además, impulsó 40 anotaciones y cruzó la goma en 46 oportunidades, en 57 encuentros. Estadísticas que le ayudaron a acumular 260 puntos para liderar el galardón, de acuerdo con la fórmula aplicada por Numeritos Gerencia Deportiva, la empresa que se encarga de organizar la votación para escoger a los mejores de cada campaña.

“Este es mi segundo año jugando en Venezuela y la he pasado muy bien. Ya me siento parte de la familia de Anzoátegui y ellos me han dado el apoyo. Los coaches han sido excelentes conmigo y han estado allí como si fuera uno más de ellos”, agregó el jardinero dominicano.

Henry Rodríguez (246 puntos), Breyvic Valera (240), René Reyes (226) y Ramón Flores (225) fueron los toleteros que escoltaron a Phipps.

Información de: Nota de Prensa