Hoy cumple 4 años mi querido hijo Leopoldo Santiago. Te he visto crecer, al igual que a tu hermana Manuela, desde una distancia impuesta arbitrariamente. En Ramo Verde aprendiste a caminar, desde aquí he tratado de enseñarte el amor a nuestras tradiciones a nuestro hermoso país. Y a pesar de hoy no poder estar contigo hijo en tu cumpleaños, a pesar de haberme perdido casi 3 años de tu día a día por mi injusto encarcelamiento, hoy reitero que volvería hacer este sacrificio por la lucha por una Venezuela libre y democrática, porque nuestra lucha es por todos los niños de Venezuela. Como decía Andrés Eloy Blanco: "el que es padre de un niño, es padre de todos los niños". Una vez dije que prefería explicarle a mis hijos por qué estoy preso, que explicarles por qué no tienen país. Sé que Dios sabrá compensarnos por el tiempo que hemos estado separados físicamente. Te amo, Leopoldo Santiago. Confío en que pronto estaremos juntos de nuevo en una Venezuela en donde todos nuestros niños tengan los mismos derechos y oportunidades.

