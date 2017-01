Decubre las excusas que dicen los hombres para no usar preservativos

Muchos hombres tienen excusas perfectas para tener sexo sin protección que creen que con un poco de poder de convencimiento te harán aceptar.

Aquí te dejamos las más comunes:

“Me aprieta”. Los condones están diseñados para un tamaño promedio de pene, pero ellos como buenos machos, llegan a afirmar que le “quedan apretados”. Si tal es caso hay cualquier variedad de tamaños en el mercado, sólo hay que buscar el que se adecue a él.

“No confías en mi”. Puedes confiar en él pero no en su cuerpo, pues desde el inicio de la relación sexual, antes y durante la penetración, el líquido preseminal también contiene espermatozoides y posibles virus. No vale ningún “interruptus”.

“Soy alérgico al material”. Antes de tener la relación con condones elaborados de latéx, asegúrense de que ninguno es alérgico a este material, así sabrás si es algún invento de tu pareja. Hay un mínimo porcentaje de personas alérgicas al material, pero puede que estén dentro de las estadísticas.

“¿Crees que estoy enfermo?” ¡Cuidado! Es de las más comunes y además ejerce mucha presión emocional en ti, pues el objetivo es hacerte sentir culpable por dudar de su salud y con esto lograr que le demuestres que sí confías en él.

“Se siente mejor sin él”. Una de las más antiguas. De acuerdo a un estudio tanto hombres como mujeres disfrutan de la misma manera del sexo con o sin él. De hecho las mujeres pueden llegar a un clímax más excitante, pues no tienen la preocupación de quedar embarazadas.

Finalmente: “No me amas”. Esta es una excusa inválida y sin argumentos, pues una persona que ama a su pareja no la va a exponer a un embarazo no deseado o a alguna enfermedad de transmisión sexual.

