El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Simón Calzadilla, aseveró que ya el Parlamento no se encuentra en desacato con el caso de los diputados del estado Amazonas, pues este lunes se votó para desincorporarlos y dar cumplimiento con lo exigido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Ahora vamos a esperar que el TSJ cumpla con sentenciar porque ya vamos por 13 meses de ese caso y no ha habido respuesta clara (…) para este momento no hay desacato con el caso de los diputados de Amazonas, vamos a ver una vez que le llegue mañana al TSJ esta notificación qué dice, porque con este TSJ no se sabe”, comentó el diputado.