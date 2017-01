La policía francesa detuvo este lunes a 16 personas en relación con el atraco que sufrió a punta de pistola la estadounidense Kim Kardashian West el pasado 3 de octubre en el apartamento de lujo en el que estaba alojada en París.

Los arrestos se produjeron poco después de las 6:00 (hora local o 5.00 GMT) en operaciones simultáneas en dos ciudades de la periferia de París (Raincy y Vincennes), en Ruán (noroeste) y en la localidad de Grasse, en la Provenza (sureste), señaló la radio francesa RTL.

De acuerdo a la emisora France Info, que cita fuentes policiales, entre los detenidos están los autores materiales del robo, pero también los intermediarios que trataron de revender las joyas robadas a Kardashian.

La operación no está cerrada y la cifra de detenidos es provisional, según añadió la radio francesa.

Según lo que una fuente policial le confirmó a la BBC, fueron cinco hombres vestidos de policía los que en primer lugar amenazaron al vigilante de noche del complejo de apartamentos de lujo y, después de introducirse en el edificio, amordazaron a la estrella de realities.

Entre otros objetos, se llevaron una caja con joyas valoradas en US$6,7 millones, aunque perdieron una de las piezas por el camino.



Kim Kardashian estaba en París para asistir a la Semana de la Moda.

Kardashian, de 36 años y casada con el rapero Kanye West, quedó “muy sobresaltada pero sin daños físicos”, tal como contó después del atraco Ina Treciokas, portavoz de la estrella.

Los ladrones salieron del apartamento a pie y en bicicleta, como se vio en las grabaciones de los videos de seguridad de aquella noche.

Pero dejaron en el lugar su ADN, lo que ha llevado a la policía francesa a hacer las detenciones, según han señalado.

La operación se produce menos de una semana después de que Kardashian pusiera fin a su silencio en las redes sociales y contara en su programa de televisión cómo vivió el asalto.

Temió que la mataran durante el robo, contó la celebridad.

Kardashian se volvió famosa gracias al reality show sobre su familia, Keeping Up With The Kardashians, y se encontraba en la capital francesa para asistir a la Semana de la Moda de París, junto con su madre Kris Jenner y su hermana Kendall Jenner.

Su marido, Kanye West, estaba en el festival de música y artes Meadows en Nueva York, Estados Unidos, en el momento del robo. Y cuando supo de la noticia salió al escenario y gritó a sus fans: “Lo siento. Emergencia familiar. Tengo que parar el espectáculo”.

El asalto provocó una tormenta en las redes sociales y decenas de famosos compartieron mensajes de apoyo a Kardashian.

Información de: BBC