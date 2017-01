Bloque de la Patria pide investigar a la nueva directiva de la AN

Este viernes, los diputados del Bloque de la Patria solicitaron ante la Contraloría General de la República se realice una investigación a la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), para determinar su responsabilidad política en un nuevo intento de golpe de Estado que ha comenzado a fraguar su recientemente autoproclamada junta directiva.

Cabe destacar que la AN se encuentra actualmente en desacato por irrespetar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “los actos de la nueva AN estarán en desacato, ya que la oposición no respeta las normas establecidas por el TSJ”, expuso el vocero del Bloque de la Patria.

Asimismo, explicó que “según el artículo 51 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales toda autoridad usurpada es nula y carece de efecto, y por tanto sus actos son nulos e ineficaces (determina que) lo que ayer se dio en la AN es una actuación y una decisión carente de nulidad”.

Finalmente, el representante del Gran Polo Patriótico enfatizó que “es lamentable para el país y para el pueblo de Venezuela que haya sido ratificada la conducta de desacato constitucional, ilegal y que hayan decidido seguir en la insurrección, el permanente llamado al golpe de Estado, el llamado a la destitución del presidente Nicolás Maduro cuando el pueblo ha ratificado en 2016 que lo que quiere es paz, vivir en democracia”.

