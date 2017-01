El diputado a la AN por el Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, ofreció declaraciones donde aseguró que introducirán un recurso de nulidad contra la sesión de la AN.

Desde las afueras del TSJ Rodríguez señaló: “La AN tiene que asumir la sentencia del TSJ, ninguna decisión que tomen tendrá validez a menos que acaten las normas (…) Esa directiva de la AN es ilegal e inconstitucional y cualquier manejo de recurso que hagan tendrá una responsabilidad legal (…) llamamos a la reflexión a los dirigentes de la MUD a que no incurran en los mismos delitos de 2016 porque van a tener el mismo camino, van a tener al pueblo venezolano y al Estado defendiendo la patria (…) corrijan sus errores y asúmanlo”.

“Que lástima que la AN arranque el 2017 con el mismo camino y un mismo discurso agresivo e inconstitucional, no nos hagan perder el tiempo a los venezolanos, no cometan los mismo errores que cometieron en el 2016″, aseveró Rodríguez.

Asimismo, el diputado recalcó que “En Venezuela no existe la figura de juicio político y no hay ningún artículo de la Constitución que avale eso (…) es necesaria una nueva Asamblea Nacional”.

Recordemos que el día de ayer fue instalada la nueva directiva del parlamento nacional de mayoría opositora con Julio Borges como presidente, vicepresidente Freddy Guevara,

