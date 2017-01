El Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, indicó que no cree que el próximo 13 de enero haya una interlocución directa entre Gobierno y oposición, debido a que el primero no ha cumplido los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo.

“En la mesa de diálogo se acordaron una serie de cosas y quien ha incumplido a ha sido el Gobierno. Seguramente el 13 de enero no va haber interlocución directa entre Gobierno y oposición, porque nosotros lo dijimos, que si no cumplían los acuerdos, no se va a dar el encuentro”, afirmó.

Estas declaraciones las realizó durante el programa Con Todo y Penzini de Globovisión. Asimismo invitó a los actores internacionales a que visiten el país, y chequeen el cumplimiento de los acuerdos en la mesa de diálogo.

Por otra parte, se refirió a los cambios en el gabinete ministerial anunciados este miércoles por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y lo calificó como un “acto de radicalización dentro del Gobierno”.

Sostuvo que el nuevo gabinete ministerial muestra que el Estado se cierra cada vez más, debido a que a su juicio considera que el país, necesita incluir agentes de la sociedad civil.

“Nosotros los venezolanos no debemos asumir estos gestos del gobierno desde el temor, no está bien, somos la nueva mayoría nacional y debemos verlo desde esa certeza”, recalcó.

Juramentación de la nueva AN

Por otra parte, señaló que la juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), llevada a cabo este jueves, corresponde al cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, y que no hubo ningún tipo de sorpresas.

“No hubo sorpresas, hoy se produjo el cumplimiento de un pacto de gobernabilidad parlamentaria, lo que hay es el cumplimiento de los compromisos”, expresó.

Torrealba reconoció como positiva gestión de Henry Ramos Allup, “hay que decir gracias porque dijo lo que muchos venezolanos querían decir, lo hizo muy bien y lo hizo con brillantez”, afirmó.

Con respecto a la juramentación del nuevo presidente de la AN, afirmó que Julio Borges es uno de los políticos de su generación más sólidos.

“Borges es uno de los políticos de su generación más sólidos,que reúne dos características importantes, tienen coraje personal y valor cívico, él defiende aquello que cree aunque no sea popular en un momento determinado”.

Torrealba se refirió a problemas internos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), y sostuvo que la solución a ellos es estar más unidos, asimismo afirmó que las expectativas que plantearon para 2016 no fueron satisfechas.

“Las expectativas del 2016 no fueron satisfechas, eso tiene que ser abordado y resuelto, en el 2015 estábamos unidos, teníamos un plan concreto y por eso ganamos. La MUD tiene que relanzarse para ser un instrumento político más útil al país”.

