El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, expresó que la Mesa de la Unidad Democrática debe plantearse tres retos importantes durante este año: “el primero es que tengamos reglas de juego, las cuales a su juicio, se fueron perdiendo paulatinamente; lo segundo es un nuevo Gobierno en la Unidad, pues se necesita que los partidos sean quienes asuman frente al país, no solo la vocería sino la conducción del país y como último reto se debe tener una ruta clara para resolver los conflictos del país”, dijo.

“Donde se toma la decisión es la instancia donde hay nueve poderes políticos: UR, PJ, VENTE, AD, VP, UNT y los otros partidos, como Proyecto Venezuela y Cuentas Claras, que son más regionales, se toman otro tipo de decisiones (…) la idea es cómo lograr que ese grupo tenga un coordinador un rostro, que sea el responsable que pueda dar la cara frente al país”, resaltó.

En entrevista al programa Contrapeso de Gerardo Blyde por Unión Radio, el parlamentario consideró que debe existir un cambio de líderes totalmente radical; al tiempo que ratificó que la única solución para que Venezuela salga de la crisis es a través del voto. “El 6-D se votó por una AN que el Gobierno se ha dedicado a desmantelar, la sacudida que queremos dar y que si no nos ponemos de pie y exigimos unas elecciones., Este año es crucial o el país entero no nos revelamos y se comience a exigir el derecho al voto, estamos fritos”.

Información de: ÚR

