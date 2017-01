El diputado ante la Asamblea Nacional por el bloque de la patria, Victor Clark, dijo que la oposición no puede pretender arrancar el nuevo año legislativo como si nada hubiese pasado en el 2016.

Detalló que desde la bancada de la Unidad hicieron muchas propuestas pero ninguna pudieron concretarlas por las luchas internas existentes que existen dentro de la MUD y que no han sido resueltas “No hubo carta democrática, no hubo enmienda y no hubo referendo revocatorio”

Sobre la gestión de Ramos Allup al frente de la cámara, critico que la hayan calificado como positiva luego de lo ocurrido durante 2016 “Usted esta saliendo por la puerta pequeña de la Asamblea Nacional” afirmo Clark.

Del mismo modo, ratificó que ni siquiera los trabajadores del parlamento avalan la gestión del diputado Henry Ramos Allup como presidente de la Asamblea Nacional.

